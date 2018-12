Cifra destinului și previziunile pentru 2019 cu numerologul Mihai Voropchievici. Ce ne aduce anul din punct de vedere numerologic

Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat în emisiunea „Adevăruri Ascunse” cifra destinului pentru 2019.

Adunați toate cifrele: data, anul și luna. Avem cifra destinului 3 pentru 2019.

Suntem tensionați, ne eliberăm sufletul de toate constrângerile și trebuie să ne bucurăm. Stabiliți-vă pentru 12 luni, 12 dorințe, cea mai greu de realizat e cea din ianuarie că e din scurt.

Ce ne aduce anul din punct de vedere numerologic.

An universal: 3. Anul viitor trebuie să ne detașăm de la robie, de la muncp asiduă, sunt și cifre de destin care se vor duce tot spre muncă.

Cifra de destin 1: Cifră trei impară se pupă bine cu cifrele impare. Excepție face 8. Are obligația să aibă curaj mai mult, să încerce să obțină tot ce își dorește. Independența și indivisualismul vor fi puncte de bază. Veți obține lucruri benefice. Dacă sunt și scriitori, jurnaliști, să-și pună creativitatea la lucrul. Și recunoaștere și parte financiară.

Cifra de destin 2: Caută să găsească când partea bună, când mai puțin bună. Framântări, îndemnați fantastic de mult spre muncă. Este un an de călătorii, să cunoașteți un partener, să lăsați pretențiile, pe latura amoroasă oferă o multitudine de oportunități. Încercați să vă detașați, ieșiți din anonimat. Nu mai stați în expectativă. Sunteți prăpăstioși, se lasă influențați de cei din jur. Aveși discernământ. Comunicați.

Cifră de destin 3: Trei cu trei. Anul este benefic, cheltuiesc mult, se îndrăgostesc și le trece repede, călătoresc mult. Încercați să comunicați, dar nu mai fiți frivoli. Un an fantastic și fericit pentru cei cu cifra 3.

Cifra de destin 4: Au două variante: se duc să se distreze, dar de cele mai multe ori se gândesc că au început ceva anul trecut. Se închid într-un birou, muncă asiduă. Ieși puțin de acolo. Un an în care trebuie să vă încărcați bateriile, să găsiți un partener, să socializați, să cunoașteți oameni noi, dintr-un an distractiv și comunicare e la ordin. Patru nu vrea să facă schimbarea. E bine stabil, dar apoi se vaită. Lăsați scepticismul. Are și parte negativă. Când ești realist, ceilați nu te înțeleg. Cei cu cifra 4 nu ies din zona asta. Câte greutăți ar avea, nu încearcă să se cunoască pe el, dar pe ceilalți da. Lăsați multa muncă, împărțiți ziua în trei.

Cifra de destin 5: Sunt mai explozivi decât cei de trei, sunt întreprinzătorii, au călătorii, și-a făcut gașca, oameni veseli, atrag partea financiară pentru a-și face acele plăceri. Un an extraordinar și pentru comunicare. Își creează relații noi. Toți prietenii care intră îi vor ajuta cu bătaie lungă, cel puțin 9 ani. Anul în care au șansa, dacă nu vor să se căsătorească, vor găsi un amant, un partener de viață. Ar fi bună o căsătorie, e un an în care trebuie să te stabilizezi. Atenție mare la aventuri, au șanse să fie descoperite de partenerii oficiali. Totodată, ar putea apărea și sarcini nedorite. 5 e căutătorul.

Cifra de destin 6: Prin excelență e familist, va încerca să se adapteze, dar are prea multe obligații familiale. Cum să mă duc la distracții? Lasă conservatorismul. E în căutarea perfecțiunii. Nu au curajul să caute de teama de a nu greși. Sunt fantastic de afectivi, dorința lor de aventură, de a cuceri. E un an pe muchie de cuțit. Jumătate dorește o aventură, jumătate îl ține acasă. E un an greoi pentru ei. Se va da o luptă. Muncă sau dragoste și munca va prima.

Cifra de destin 7: Sunt introvertiții, mai gânditorii, nu se dau cu capul până nu analizează. Undeva trebuie să fiu atent, dacă calc strîmb, se poate afla. Caută aventura, dar e precaut. Nu se exteriorizează ca ceilalți, doar în centrul de prieteni. De multe ori surprins că din gânditor, când treci în spatele lui, dai de un om adevărat. Cine vrea să intre în comunicare cu 7 să vină cu o temă filozofică. Ei acționează după ce au analizat. Un an benefic, primesc și recompense financiare. Se sperie de unde au venit atâtea peste el, atâtea oportunități. este un an ofertant. Să se plieze, să se distreze. Să mai facă și alte lucruri. E și un an spiritual, promite că învață mai mult.

Cifra de destin 8: Se bucură fantastic de un trei revigorant, reconfortant, dae scopul lor este să facă bani. Să îmbine utilul cu plăcutul, au posibilități. Să-și organizeze un concediu, sunt prea solicitați, muncesc mult. Vor obține colaborări, cunoștințe noi, vor veni persoane. Să îmbine utilul cu „folositorul”. Nu încercați pentru că un 8 a găsit o bunăciune, e în stare să dea și ultimii bani. Mai opriți-vă și uitați-vă în spate. Veți ajunge la finalul anului, un mic colaps financiar. Anul te obligă la așa ceva.

Cifra de destin 9: Un călător prin excelență, un extrovertiot, o să-și facă de cap în anul cu cifra 3. Va lega prietenii noi, va sări în ajutorul altora. Cele mai bune ofertante de dragoste sunt cele cu cifra 9. S-ar putea să vă faceți de cap. Niște condiții optime.

Un an fericit pentru toate cifrele de destin, cu micile ajustări.