Clarvăzătoarea Geta Heimerl susține că a fost salvată de la moarte de o entitate din alte dimensiuni

Geta Heimerl a făcut niște declarații uluitoare: „Am făcut rugăciunile de iertare câteva luni și am fost operată de o entitate de dincolo. Pur și simplu, a intrat în burtică, a anihilat tumoarea... (...) Aveam o tumoare am cât o portocală, aveam hemoragie...

Eu am 31 de tăieturi, din operații. Am intrat într-o stare de transă... A venit o entitate pe care Vali, colegul meu, a văzut-o. Eu nu am văzut, pentru că eram cu ochii închiși. Mi s-a părut foarte curios că, în câteva minute, mi s-a oprit hemoragia, deși eu aveam de ani de zile hemoragii... (...) La un moment dat, înțelegi că putere ta de rugăciune este uriașă!”, a povestit Geta Heimerl.

Geta Heimerl: Fiecare om trebuie să-și urmeze calea!

Clarvăzătorea spune că atunci când simțim că am greșit calea sau suferim din cauza unor evenimente ar trebui să acceptăm ceea ce ni se întâmplă. Rugăciunile se pot dovedi utile în aceste cazuri.

"Important este să acceptăm ce ni se întâmplă și să mergem mai departe cu credință în Dumnezeu. Dacă uneori simțim durere în urma unor întâmplări este pentru că s-ar putea să fi greșit calea, și Dumnezeu ne închide ușa pentru a ne aduce la drumul care ne oferă împlinirea.

De câte ori ne îmbolnăvim trupește, de fapt o traumă spirituală se află în spatele bolii. O durere a sufletului! Când ne vindecăm sufletul, începe și trupul să se vindece. Rugăciunile de iertare despre care s-a dovedit științific că au un rol vindecător, încep să declanșeze arderea programelor care au generat boala. Când noi facem rugăciunile de iertare către cei față de care considerăm că am greșit, nu facem un dar cuiva. De fapt, chiar noi suntem beneficiarii. Iertarea și acceptarea taie legăturile toxice dintre noi și ne eliberează pentru totdeauna", spunea Geta Heimerl, într-un alt interviu.

