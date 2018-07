Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu, previziune sumbră despre moartea unui om important din România

foto: captura Antena 3

Clarvăzătoarea Maria Ghioghiu, cea despre care se spune că ar fi prevestit incendiul de la Colectiv, a făcut o nouă profeție sumbră legată de moartea unui om important din România.

„In aceasta dimineata ma trezeste un glas care spune ceva despre un Procuror care va fi dus de urgenta cu salvarea la spital. Daca va scapa cu viata sau nu, singuri veti trage concluziile.

Doresc sa va spun ca viata acestui Procuror este intr-un mare pericol in viitorul cel mai apropiat. Nu-i voi da numele intreg, ci ii voi pune doar initialele de la numele de familie; doar numele de familie mi s-a spus.

Daca sunt colegi procurori care citesc acest MESAJ, oricand pot lua legatura cu mine, dar, nu le voi spune numele prin telefon deoarece nu stiu cine se afla cu adevarat in spatele vocii care (posibil) ma va suna.

Doar fata in fata le voi putea spune numele intreg si astfelar putea fi salvata viata unui om. Iata ce spunea glasul: “Procurorul I…… E dus de urgenta la Spital cu Salvarea.

Doar in martie (nu stiu daca am inteles bine luna) ar fi implinit 59 de ani!” La numai doua minute (nu stiu daca are legatura cu mesajul de sus) aud glas din nou : “Ar fi rezistat mult mai mult, dar inima…Foarte proasta inima”

Prieteni dragi, datoria mea este sa scriu toate cate vad si-aud. In cazul de fata, nu pot decat sa scriu; nu am cum sa iau legatura cu Procurorul I……E”, s scris Maria Ghiorghiu, pe blogul său.