Clipe de coşmar pentru o tânără mamă: „Am văzut o fantomă în patul copilului meu. Am intrat în cameră cu o lanternă și ...”

Foto: Maritza Elizabeth/ Facebook

Maritza Elizabeth, o tânără mamă din SUA, a observat ceva ce părea fantoma unui copil în patul fiului său.

Femeia a povestit pe Facebook pățania sa.

„Noaptea trecută am fost sigură că fantoma unui bebeluș se afla în pat cu fiul meu. M-am speriat atât de tare că abia am reușit să adorm. Chiar m-am dus în camera copilului cu o lanternă, în timp ce dormea. Ei bine, de dimineață am mers să investighez mai bine”, a povestit Maritza pe Facebook.

Femeia a descoperit ulterior că fantoma era de fapt eticheta saltelei.