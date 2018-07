Colegul ei de clasă s-a îndrăgostit de ea, dar fata nu-i răspundea la sentimente. Așa că a decis să-i scrie câteva reguli pe care băiatul să le urmeze

Colegul ei de clasă s-a îndrăgostit de ea, dar fata nu-i răspundea la sentimente. Exasperată de insistențele băiatului, tânăra i-a scris câteva reguli pe care acesta să le urmeze.

„Nu mă atinge pe umăr. Nu te așeza în spatele meu și nu te juca cu mine. Nu vorbi cu mine decât dacă vrei să mă saluți și cel mai bine ar fi să nu mă saluți. Nu te mai juca cu mine în autobuz. Citește lista asta de 500 de ori. Tu mă placi, dar eu nu te plac, sunt prea mică pentru asta. Dacă încalci aceste reguli, îl sun pe tata, îl sun pe prietenul mamei, o sun pe mama mea ‘falsă’ și îl sun și pe omul de serviciu pe care îl cunosc”, a scris Zoe.

My friend who's a 5th grade teacher just sent this to me! I'm dead!!! pic.twitter.com/FSDBxs9Vtq