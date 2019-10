Copilul lor s-a născut mort și au decis să-l înmormânteze. Când muncitorii săpau la groapă, au început să audă zgomote. „Am crezut că a înviat copilul nostru, dar nu. Sunetele veneau din pământ!”

Foto: Pixabay.com

Copilul lor s-a născut mort și îndurerați părinții s-au dus să-l înmormânteze. Însă în timp ce muncitorii săpau groapa, au lovit un vas din pământ. În scurt timp, au început să audă zgomote.

„Soția mea a dat naștere la un copil mort la un spital privat din Rampur Garden. Am dus copilul la crematoriu, unde oamenii au început să sape un mormânt”, a povestit Hitesh din India.

În timp ce săpau, oamenii au dat peste un vas, iar în scurt timp au început să audă zgomote. „La un moment dat, am crezut că este fiica mea care s-a întors din morți, dar de fapt zgomotul venea din vas. Nu înțelegeam mare lucru și le-am spus să aibă grijă. Când au deschis vasul, acolo era o fetiță. (...) Era vie și plângea. Am chemat ambulanța și am informat poliția ca să ne asigurăm că va fi salvată”, a mai spus tatăl îndurerat.

Copila de doar trei zile fusese îngropată de vie de părinții săi, care cel mai probabil sperau să fie un băiat, scrie The Sun.