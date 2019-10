Coşmarul trăit de un copil cu autism, care a fost victima bullying-ului timp de luni de zile. "Se trezea din somn noaptea plângâng şi cerând ajutor"

foto- Pexels

Un elev cu autism a încercat să-și ia propria viață, după ce a dezvoltat o tulburare de stres post-traumatic ca urmare a bullying-ului.

Jake Warfield avea doar 11 ani când a încercat să se omoare. Înainte de tentativa de suicid a fost bătut cu o bară metalică, care l-a lăsat cu răni grave la față, cap, brațe, genunchi și umăr.

Mama sa, Diane, a dezvăluit calvarul prin care a trecut Jake și impactul de lungă durată pe care l-a avut asupra vieții sale.

Ea a spus că Jake a fost victima bullying-ului timp de luni de zile. Ultima hărţuire a fost în ultima zi dinaintea vacanţei de Crăciun, potrivit Metro.

Diane a spus: „Când am ajuns la școală și l-am văzut, el a izbucnit în lacrimi şi la fel am făcut și eu. Un grup de băieți îl atacaseră la școală și îi curgea sânge de sub ochi. A fost lovit cu o bară de metal care avea un cârlig la capătul ei. A fost lovit de 12 ori. Capul lui era şi el lovit".

Mama copilului a povestit că a încercat să-şi ia viaţa când avea 11 ani. "Se trezea din somn noaptea plângâng şi cerând ajutor. Jake este autist, deci e greu pentru el să comunice felul în care se simte, dar după doi ani de consiliere încă nu este bine".

Copilul refuză să iasă din casă şi nu vrea să fie înconjurat de grupuri mari de oameni, a mai spus mama lui.