De doua zile simteau un miros ciudat in camera de hotel in care stateau, asa ca au mers imediat la receptie si au cerut ajutor. E cutremurator ce s-a descoperit sub pat

Doi tineri din Statele Unite au avut parte de o intamplare terifianta in ceea ce trebuia sa fie o vacanta relaxanta de o saptamana, scrie presa internațională.

Totul a inceput in momentul in care si-au luat in primire camera de hotel pe care au rezervat-o cu cateva zile inainte. In timp ce despachetau bagajul au simtit un miros ciudat, insa nu i-au dat mare importanta.

In urmatoarea zi si-au dat seama ca acesta persista, asa ca au inceput sa verifice in baie, in sertare, in dulapuri si in cosul de gunoi, dar nu au gasit nimic suspect.

Au mers astfel la receptie, rugand personalul hotelului sa ii ajute in rezolvarea problemei. Ceea ce a urmat intrece orice imaginatie!

Pare greu de crezut, dar un angajat al unitatii a gasit chiar sub patul in care tinerii dormeau un cadavru care, din cauza caldurii, incepuse sa se descompuna.