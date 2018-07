Kayla Rahn, o femeie în vârstă de 30 de ani, a început să se îngrașe în vara lui 2017 iar chiar dacă nu făcuse nicio schimbare majoră în regimul alimentar, kilogramele continuau să se depună. Femeia a învinovățit noul job, la care trebuia să stea la birou toată ziua. Situația se agrava iar sarcini pe care înainte le făcea fără probleme precum legatul șireturilor deveniseră o misiune imposibilă.

În toamnă, femeia a început să aibă dureri și a observat că abdomenul era foarte tare. Atunci, a început să meargă la medici, însă toți doctorii pe care i-a consultat i-au spus să slăbească. Toți cei patru specialiști consultați i-au spus să mănânce mai sănătos și să meargă la sală, însă exercițiile fizice deveniseră foarte dureroase. În mai, mama tinerei i-a spus să meargă la camera de urgență la un spital în care aceasta avea încredere. Acolo, în sfârșit doctorii au avut un diagnostic: un chist ovarian de 22 kilograme.

Operația a durat doar o oră și jumătate. Când s-a terminat, medicii au înlăturat un chist de 22 de kilograme, despre care specialiștii au spus că este o formațiune cunoscută "pentru producerea de mase mari în pelvis". "Partea neobițnuită a acestei întâmplări a fost dimensiunea și volumul total al masei care nu a fost detectat atâta timp", a spus Jones, medicul specialist.

***Warning some may find these images disturbing***

Last month doctors at Jackson Hospital removed this 50lb cyst from 30 year old Kayla Rahn's ovary. Tune in at 10 to hear from Rahn on how life has been since her surgery. pic.twitter.com/XPqhoCq1ZA