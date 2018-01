Draga Olteanu Matei, vis cutremurător despre sfârşitul lumii! „A început să se crape pământul”

În cadrul emisiunii „Agenţia VIP” de la Antena Stars, Draga Olteanu Matei a vorbit despre visul terifiant pe care l-a avut despre sfârşitul lumii.

Îndrăgita artistă a vorbit la Antena Stars despre visele premonitorii pe care le tot are şi în special a povestit unul dintre cele mai cutremurătoare vise ale sale. Aceasta a vorbit despre sfârşitul lumii aşa cum l-a visat ea.

„Sfârşitul pămânutului l-am desenat. Visele care sunt foarte puternice şi îmi rămân în creier când mă trezesc le desenez ca să pot să arat exact cum am visat (..) Eu am visat Pământul, o jumătate din globul terestru din care erau nişte case ţărăneşti vopsite cu alb. L-a un moment dat s-a auzit un zgomot, un vuiet ca de cutremur şi am ieşit din casă şi am văzut cum Pământul se învârtea cu o viteză fantastică (..) Atunci a început să crape Pământul în toate părţile cu un şanţ mare în mijloc, iar copacii şi casele crăpau”, a declarat Draga Olteanu Matei la Antena Stars, potrivit spynews.ro.