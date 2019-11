După 12 ani de căsnicie, această femeie a avut parte de șocul vieții ei. Nu îi venea să creadă că a împărțit viața cu acest om: ”Soțul meu m-a lăsat pentru...”

Foto: Pixabay.com

O femeia a avut parte de șocul vieții ei după 12 ani de căsnicie. Nici acum nu îi vine să creadă că a împărțit viața cu acest om. E disperată și nu mai știe ce să facă, așa că a mărturisit cu durere povestea ei.

”Soțul meu m-a lăsat pentru un alt bărbat și nici măcar nu vine să îi vadă pe copii și nici măcar nu le răspunde la telefon.

Am fost căsătoriți timp de 12 ani. Am 34 de ani, el are 35 de ani, iar cei doi băieți ai noștri au 13 și opt ani. Mi-a spus în urmă cu o lună că este homosexual și a întâlnit pe altcineva. Acest bărbat și-a părăsit soția de 14 ani pentru a fi alături de soțul meu.

Se pare că au avut o aventură de câteva luni, în spatele relațiilor noastre. Băieții noștri sunt în stare de șoc, însă soțul meu nu e interesat de ei. Încă plătește ipoteca la casă dar nimic mai mult. Chiar nu știu ce să fac”, a spus femeia.

Sursa: The Sun.