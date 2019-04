După ce a petrecut o noapte explozivă cu o femeie, i-a povestit totul prietenului lui cel mai bun. Când a realizat cine era tânăra, prietenul bărbatului a încremenit

Pexels

Un bărbat a trecut printr-o experiență amoroasă mai puțin întânită și cere sfatul expertei în relații pentru The Sun: „ Într-o seară în oraș am întânit o fată cu care am avut o noapte de neuitat iar de atunci ieșim împreună. Când i-am povestit prietenului meu de ea nu mi-a venit să cred ce mi-a zis: a văzut-o în filme pentru adulți. Eu nu mă uit la astfel de filme deci nu aveam de unde să știu. Nu știu ce să fac, dacă să mă mai văd cu ea sau nu, chiar dacă mă simt îndrăgostit.”

Deidre, expertă în relații pentru The Sun răspunde: „Mă întreb dacă prietenul tău chiar are dreptate. Oricum ar fi, cel mai bine ar fi să vorbești cu ea despre ceea ce simți și să o întrebi direct de meseria ei. Dacă chiar este actriță de filme porno, asta nu însemnă că trebuie să te desparți de ea, dar trebuie să vezi dacă este dispusă să își schimbe cariera.”

Sursă: The Sun