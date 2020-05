I-a spus ginecologului că o doare burta și, după un control, i-a dat un diagnostic uimitor! Ce se întâmpla în timp ce femeia dormea

Medicul s-a gandit initial ca sunt fire dintr-un tampon insa, cand i-a aratat femeii ghemotocul de cativa centimetri in diametru, Michelle a avut o reactie necontrolata. Femeia a recunoscut in ghemotocul respectiv culoarea blanii uneia dintre pisicile familiei, Donut.

Michelle si iubitul ei obisnuiau sa doarma in pat cu cele doua pisici si a tras concluzia ca o parte din parul care le cadea pisicilor au ajuns pe organul sexual al barbatului si, de acolo, in vaginul ei, unde s-au acumulat sub forma unui ghem blanos.

Femeia a spus ca acum isi schimba mai des asternuturile, isi lasa pisicile sa doarma doar deasupra paturii si isi pune iubitul sa faca dus inainte de sex.