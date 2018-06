Epidemia despre care nu spun nimic adepții Oliviei Steer. Noi ceilalți, numărăm morții

Nu-l vaccinați, fiindcă sunteti de părere că oricum ceilalați sunt vaccinați. Că boala nu poate fi adusă de colegii de gradiniță imunizați și că nu e în pericol. Că oricum în orașul vostru nu a mai fost vreun caz de zeci de ani și că boala e deja eradicată, iar big pharma vrea să facă bani pe spinarea voastră. Că așa îl apărați de autism și că pruncul vostru are imunitate autentică, precum cea din zorii omenirii, scrie jurnalista Paula Rusu, pe blog.

Nu-l vaccinați fiidcă nu vă gândiți că tocmai copilu vostru ar putea cadea victimă unui microb și să fie tocmai el cel care-l aduce în comunitate boala. Nu-l vaccinați fiindcă gândiți egoist, copilul meu nu îi pune in pericol pe ceilalți dacă se îmbolnavește. Fiindcă privind îngust lucrurile nu aveți nici cea mai mica idee că microbul pe care il poate aduce copilul vostru la creșă ori la grădiniță poate fi un mutant pentru care vaccinul nu mai are efect. Fiindcă e mai simplu să privești in jur și să te bucuri că poliomielita a fost eradicată și că nu mai vedem copii cu handicap major din cauza unui microb, tu mergi pe teoria conspirationistă a autismului, a consumismului de vaccinuri, a afacerii punct.

Textul complet, aici.