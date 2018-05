Era atrasă de profesorul de sport pe care îl avea în liceu, însă se gândea că nimic nu se va întâmpla. După șase ani, drumurile lor s-au intersectat. Ce a urmat apoi

De obicei, forța care îndeamnă o femeie să pornească o „relație” cu un bărbat căsătorit este nebunia de a avea ceva interzis.

”La 6 ani după ce am terminat liceul, am avut o aventură cu profesorul de sport şi antrenorul de fitness. În liceu, toate fetele erau înnebunite după el. Era un tip înalt, bine făcut, cu ochi albaştri strălucitori. Ideea că exista o diferenţă de vârstă între noi m-a făcut să îl vreau şi mai mult. Când aveam 17 ani, îmi imaginam cum ar fi să ne cuplăm. Ştiam cu toţii că este însurat şi existau zvonuri cum că ar urma să aibă primul copil cu soţia sa. Cu toate astea, am continuat să flirtez şi să simt fiori atunci când îl priveam în ochi. Aveam 18 ani, iar el avea 30 sau 32.

Câţiva ani mai târziu, fiind la Boston, am început să comunicăm cu ajutorul reţelei LinkedIn. Am fost surprinsă când m-a întrebat dacă m-aş întoarce în liceu la orele de sport, purtând fusta mea de hochei. Era o situaţie ireală, de vis.

Relaţia noastră a durat aproximativ patru luni. Am făcut sex de câteva ori. Totuşi, mi s-a părut ciudată. Adică, tipul ăsta are o soţie şi doi copii. Voia să facem sex la el acasă, furişându-ne în timp ce soţia lui era la antrenamentul de fitness. Îmi vorbea despre faptul că i-ar plăcea să mă întâlnească într-un restaurant, fiind împreună cu soţia lui, apoi drumurile să ni se intersecteze la baie. Începusem să mă simt foarte incomod. Eram doar un accesoriu pentru el şi mă comportam exact unul – fiind mai mică, nu ştiam prea bine ce se întâmplă.

Ceea ce m-a făcut să renunţ la relaţie a fost faptul că acest bărbat încerca să evadeze din situaţia lui de însurat şi să îmi invadeze mie viaţa. M-am detaşat de ideea de a avea o aventură cu un bărbat care, aparent, are toate calităţile. Am învăţat că merit mai mult decât o relaţie de moment cu cineva care are deja alte obligaţii”, a declarat fata, scrie doctorulzilei.ro.