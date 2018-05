EXCLUSIV. Momentul încătușării lui Ilie Năstase - VIDEO

Foto: captură Antena 3

Antena 3 a obținut în exclusivitate imaginile care surprind momentul încătușării lui Ilie Năstase.

Avocata sa a vorbit vineri seară, la emisiunea „Exces de putere”, despre incident.

„M-am văzut cu domnul Năstase la secția de Poliție. Am văzut un om în vârstă de 72 de ani, extrem de epuizat și fizic și psihic, care tocmai venise de la Spitalul de Urgență unde fusese examinat de către un medic de gardă. I-a eliberat și o scrisoare medicală în care constata că a suferit mai multe leziuni. A fost încătușat, domnul Ilie Năstase a spus că nu s-a opus niciodată arestării. Judecând după leziunile pe care le are în acest moment, arată ca o luptă corp la corp între un om în vârstă de 72 de ani și un grup de mai mulți agenți ai Poliției Rutiere”, a spus avocata lui Ilie Năstase, vineri seară, la Antena 3, adăugând că până la acest moment Ilie Năstase nu are o calitate oficială în dosarul deschis de polițiști.

