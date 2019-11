Fantezia lui cea mai mare era să își vadă soția făcând amor cu cel mai bun prieten al lui. Bărbatul le-a împărtășit ideea, iar ceea ce a urmat i-a schimbat viața: ”Am fost foarte fericit până acum, dar...”

Un bărbat se confruntă cu dilema vieții lui după ce i-a spus soției că cea mai mare fantezie a lui e să o vadă când face amor cu prietenul său cel mai bun. Viața lui s-a schimbat acum radical.

Mereu am avut o fantezie să o văd pe soția mea că întreține relații sexuale cu cel mai bun prieten. Acest lucru s-a întâmplat și acum mă îngrijorează faptul că se apropie prea mult.

Cel mai bun prieten al meu a fost mereu fascinat de soția mea și asta m-a făcut să simt că eu sunt cel norocos. Am glumit despre asta cu el și cu ea. Apoi, într-o zi, soția mea a spus: „Hai să facem asta și poate că voi doi nu veți mai continua cu acest subiect”.

Prietenul meu a fost încâtat de idee și mi-a spus că după asta ne întoarcem la ceea ce am avut. Am fost întotdeauna tipul posesiv și gelos, dar m-am simțit prost spunând nu. De fapt, când s-a întâmplat, nu eram deloc gelos. De fapt, am fost foarte fascinat de ea.

Au făcut amor de cinci ori până acum acum. Toți trei suntem de acord că trebuie să se încheie asta. Însă mereu cădem în ispită.

Prietenul meu are 40 de ani și este singur. Eu am 38 de ani și soția mea are 36 de ani.

Suntem căsătoriți de zece ani și am fost foarte fericiți împreună până acum. Nu mă deranjează atât partea sexuală, ci mai degrabă faptul că soția mea s-a apropiat atât de tare de ea, care îmi spune cât de norocos sunt să am o soție atât de minunată.

Sunt îngrijorat că ei s-ar putea îndrăgosti unul de altul iar eu îmi voi pierde și soția și prietenul meu cel mai bun.”, a spus bărbatul.

Sursa: The Sun.