Femeia din județul Iași a fost găsită în stare gravă, într-un șanț. Când a ajuns la spital, medicii au încremenit: Ieșeau în număr mare din urechea ei!

Moldoveanca, în vârstă de 47 de ani, a stat 12 ore în agonie în șanț, până a fost găsită de sătenii din comuna Focuri.

Femeia a fost preluată marţi, 3 septembrie, de o ambulanţă şi dusă la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi pentru îngrijire. După ce medicii au descoperit că are insuficienţă renală şi hepatică au transferat-o la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, unde doctorii au constatat că femeia era mâncată de viermi.

„Pe lângă insuficienţă hepatică şi renală pacienta are şi rabdomioliză, o distrugere a ţesutului muscular, precum şi o plagă ulcerată la urechea dreaptă, cu viermi, cu miros puternic şi cu secreţii purulente. De asemenea, are mai multe escare şi leziuni la nivelul corpului care par mai vechi, însă cel mai grav este că are o infecţie generalizată, o septicemie, care a dus la insuficienţă renală şi hepatică. Toate sunt cu risc vital şi prognostic rezervat, supravieţuirea e sub 50% în astfel de cazuri“, a precizat, pentru Ziarul de Iaşi, dr. Ionuţ Nistor, medic primar nefrolog şi purtător de cuvânt al Spitalului „Dr.C.I. Parhon” Iaşi.