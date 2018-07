Fiica ei a împlinit patru ani și se pregătea să o dea la grădiniță. Brusc, femeia a decis că vrea să-i schimbe numele. Toată lumea o crede acum nebună

Foto: Pixabay.com

Fiica ei a împlinit patru ani și mama se pregătea să o dea la grădiniță, când brusc a decis că vrea să-i schimbe numele.

Micuța începe în septembrie, iar mama ei se confruntă cu o dilemă. Așa că a căutat răspunsul printre internauți.

„Fiica mea are patru ani și i-am dat un nume pe care credeam că este foarte original și nu am mai auzit nicio fată numindu-se așa în ultimii 20 de ani. Doar ca să constat că o fată din clasa ei are același nume, doar pronunțat diferit. Fiica mea începe școala în septembrie și vor fi două cu același nume. Poate sună că am reacționat dar în 1970 eram cinci persoane cu același nume și nu am vrut ca și copiii mei să treacă prin asta. Acum povestea se repetă”, a scris mama pe siteul Mumsnet.

Mai târziu, mama a revenit cu un mesaj și a spus că numele fiicei sale este Esmée.