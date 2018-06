Fugeau din casă, când au auzit brusc un zgomot bizar din podea. Când au început să spargă, ceva a început să miște. "Era acolo, la noi, în dormitor"

Săptămâna trecută, ploile abundente au provocat inundații pe scară largă în sudul Texasului, inundând nenumărate case și lăsând zeci de familii pe drumuri.

Vannah Vercetti și soțul ei au fost printre cei afectați, dar cel puțin o parte din prejudiciile cauzate proprietății lor au fost cauzate de mâna lor - și pentru un motiv foarte bun. Familia Vercetti trăiește în Weslaco, Texas, o zonă afectată de inundații. Când apele au început să se ridice în jurul lor miercurea trecută, familia s-a grăbit să-și ducă pisicile în siguranță. Cu toate acestea, o pisicuță, numită Blanca, credea că deja găsește un loc bun pentru a ieși din furtună. Se înșela.

"Blanca a decis să rămână în ploaie ascunzându-se în casă", a spus Vercetti The Dodo. "La un moment dat, am început să auzim un zgomot venind din podeaua dormitorului nostru." În timp ce apa de la inundații continua să se ridice sub casă, Blanca a fost prinsă în capcană.

"M-am dus afară în ploaie pentru a încerca să o scot afară, dar nu am reușit. Gândindu-mă să-mi pierd pisica să mă înece, m-am pus pe plâns înăuntru, simțindu-mă fără speranță ", a spus doamne Vercetti. Atunci soțul lui Vercetti a proiectat un plan de salvare a pisicii. Folosind un ciocan, am început să sparg frenetic prin podea în apropierea locului în care strigau Blanca. Și a reușit să salveze animalul.