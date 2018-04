HOROSCOP 2018. Berbecii trebuie să aibă grijă în vacanța de 1 mai. Vești trăznet pentru Gemeni

HOROSCOP 2018. Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru VINERI 27 aprilie 2018, a doua zi dupa ce Marte este in conjunctie cu Pluto – care este oricum deja retrograd in Capricorn timp de 5 luni pana in septembrie. Acest tranzit este atat de intens pe cat se poate !

In plus, ne aflam la debutul weekendului prelungit si a minivacantei de 1 mai ce va include si Luna plina ROZ in Scorpion din noaptea de 29 spre 30 aprilie. Oriunde te afli, nu uita sa te uiti la Luna plina ROZ a carei energie este benefica si mult ajutatoare.

Iata aici horoscopul de weekend 27-30 aprilie si ce aduce pentru fiecare zodie Luna plina roz.

Pluto este cea mai intensa planeta din sistemul solar, deci de multe ori nu o vezi asa. Pluto este ca o oala sub presiune. Si iata ca vine si Marte, planeta actiunii, in conjunctie cu Pluto. Conjunctia dintre 2 planete apare cand cele doua sunt aliniate de-o parte si de alta a hartii astrale. Ele se pot misca impreuna, ceea ce face conjunctia si mai puternica sau se pot misca separat. Cand doua planete sunt in conjunctie, ele tind sa isi combine energiile si sa se imputerniceasca reciproc.

Marte va agita oala cu presiune inca si mai mult.

Ce iese pentru zodia ta? Iata horoscopul zilei de VINERI 27 aprilie 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sa nu fii surprins daca te va lua cheful si marea dorinta sa redecorezi un spatiu. Energiile astrale te pun in dispozitia sa iti rearanjezi casa putin. Ai grija sa nu exagerezi. Tu ai de felul tau tendinta de a transforma proiecte mici in unele foarte mari. Pentru moment, incanta-te cumparand plante in ghiveci si poate un covor nou cu perne moi colorate si asortate cu el. Lasa renovarile si schimbarile prin bucatarie si baie pe alta data.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Asigura-te ca vei raspunde la toate apelurile telefonice si ca vei deschide toate mailurile, mesajele, scrisorile astazi. Sunt foarte mari sanse sa primesti vesti interesante. Poti primi orice care iti este benefic, de exemplu o veste de la un fost sef ce te-ar vrea in echipa lui noua de la alta locatie. Sau poate o veche iubire te tatoneaza ca sa reinnoade relatia. Indiferent ce alegi sa faci, sprancenele ti se vor ridica de mirare de cel putin o data astazi. Asteapta-te la neasteptat!

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

