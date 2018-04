HOROSCOP 2018. Zodiile ocrotite de Dumnezeu. Lor nu le lipsește nimic

HOROSCOP 2018. Au parte de harul si de ocrotirea divina si nimic din ceea ce e bun si frumos pe lumea aceasta nu le lipseste. Vorbim despre zodiile carora Dumnezeu le da totul, pentru ca sunt oameni deosebiti, care au un suflet si o inima mare.



Pesti

E armonie in inima nativului Pesti. Insasi viata lui este una ordonata, placuta lui Dumnezeu. Nu face excese, e altruist si bun, atribute rasplatite de divinitate. Nativul acesta nu va vedea niciodata raul ca pe un necaz, ci ca pe o incercare trimisa de Sus. Credinta sa este puternica si cedeaza cu greu in fata ispitelor de orice fel. Merge mereu cu Dumnezeu inainte si cu increderea ca va primi sprijin.

Fecioara

Cei nascuti in zodia Fecioara isi pun mare speranta in Dumnezeu, pentru ca simt dragostea si ocrotirea Sa. Sunt luptatori de fel, insa tocmai credinta este cea care le da cea mai mare forta. Iar succesul pe care obtin il pun pe seama sprijinului primit de Sus. Actioneaza cu mult tac in tot ceea ce fac, lucru care ii determina pe ceilalti sa ii vada ca fiind perfecti. In realitate, sunt protejati de Creator, iar ei stiu bine asta.