HOROSCOP 2019 cu astrologul Mariana Cojocaru. Leii își schimbă locul de muncă, Peștii au parte de evenimente interesante

HOROSCOP 2019. Astrologul Mariana Cojocaru a prezentat în emisiunea „Subiectiv” previziunile astrale pentru fiecare zodie.

HOROSCOP 2019. Berbec

2019 este afectat secundar de axa Rac-Capricorn. Secundar e Berbecul și Balanța. Pe astrograma natală, până pe 7 martie, Uranus va fi în Berbec și va face un aspect interesant cu celelalte planete. Până pe 7 martie, trebuie să-și revizuiască acțiunile din ultimii 7 ani de zile, ce au făcut și ce nu au făcut bine, trebuie să fie atenți, când Uranus va trece în Taur trebuie să se gândească la noi surse de venit, noi oportunități, noi filoane, nu au voie să plângă pentru că Uranul este o planetă puternică. Atunci tot ce ține dorința de a face ceva nou, inedit, de a șe pune în valoare îi va ghidona către un traseu nou. E un an interesant. Când spunem bun e pentru cei ambițioși, deschiși, cu sclipiri de geniu.

HOROSCOP 2019. Taur

Începând cu 7 martie se bucură de prezența lui Uranus, care va sta 7 ani de ani de zile, pe parcursul anului va face opoziție cu planetele din Scorpion, să fie atenți la relațiile matrimoniale, Taurii care sunt în relații incompatibile sau care au asociere, alianțe nu tocmai statornice. Cei care au ales bine pot să se bazeze pe partenerii lor, pe oamenii din preajmă, Este un an interesant pentru cei care își doresc o nouă iubire în viața lor, relații care pot să apară, relații interesante între Taur și Vărsător.

HOROSCOP 2019. Gemeni

Opoziția care se formează cu Jupiter din Săgetător, există Gemeni care vor avea parte de jumătate din noroc, și Gemeni care pot să aibă norocul blocat. Atenție la blocaje, la cumpene, la tensiunile care pot să apară, în zona financiară, comercianți care pot câștiga, alții pot pierde, la partea sentimentală în sensul în care unii pot fi mult mai atenți la raporturile de muncă, la profesiile pe care și le aleg. Dacă nu faci ceea ce îți place, nu ai decât să plângi de ceea ce ți se întâmplă.

HOROSCOP 2019. Rac

Sunt vizați în mod direct de eclipsele lui 2019, cu momente cruciale, cu eclipsa din 5-6 ianuarie de eclipsa de Soare, în zodia Capricornului, mai vorbim de eclipsa din 21 ianuarie, o altă eclipsă care e la graniță între Vărsător și Capricorn, 16 iulie care va fi la Rac acasă, și eclipsa din 26 decembrie, inelară de Soare, pot avea cumpene, unii chiar își pot termina mandantul terestru, Raci care pot divorța, alții se pot căsători, atenție cu cine. Racul are un an complicat și doar cei foarte norocoși se pot bucura de promovări, ascensiune spectaculoasă, pot să facă în așa fel încât multe din lucrurile din care nu erau așezate să fie acum într-o ordine altfel.

HOROSCOP 2019. Leu

Au aspecte care țin de schimbarea locului de muncă, alții trebuie să fie atenți la sămătate. Axa timpului va fi în casele VI și XII, de sănătate, de afecțiuni cronice, dușmănii, de invidii. Trebuie să fie atenți. Schimbările de la locul de muncă sunt importante, iar unii care își doresc să se schimbe trebuie să profite. Dacă la locul de muncă sunt tensiuni și se întâmplă lucruri care nu sunt ok, se întreabă de ce au ajuns în situația asta.

HOROSCOP 2019. Fecioară

Sub amprenta celor 3 C: credință, crez și cunoaștere. Este o zodie dublă, în mom în care vorbim de ele trebuie să înțelegem că pe zodia opusă este Neptun, fiind o planetă a credinței Fecioara trebuie să aibă o deschidere aparte spre cunoaștere, se spune că sunt inteligente, dar nu au voie să fie critice. Să nu fie exagerat de critice. Dacă e să privim partea cu axa de destin, pot să aibă deschideri pe tovărășii, colaborări importante, pot să lărgească cercul de prieteni, pot să călătorească, e favorabil la călătorii, atenție poate fi un an cu amantlâcuri, atenție la provocări, aspecte care țin de deschidere. Luna Neagră în Capricorn, trădări.

HOROSCOP 2019. Balanță

Este în 2019 afectată secundar în perioada eclipselor. Discutăm de un echilibru între carieră și viața de familie. Afectate pot fi Balanțele care nu și-au rezolvat problemele de sănătate, datorii, restanțe în zona financiară, credite, trebuie să fie atente la echilibrul acesta care se face între carieră și viața personală. Într-un astfel de an, pot exista Balanțe care să își găsească jumătatea, pot să discute tot felul de lucruri atât sentimental, cât și social. Sunt zodii de aer, dar o structură care e așezată, echilibrată, și una care își are sevele în Berbec, agresivă, incisivă, poate să rupă într-un astfel de an.

HOROSCOP 2019. Scorpion

Au la debut de an două opoziții importante, Luna Albă și Venus sunt în Scorpion dar fac opizițite cu Pluto și Uranus. Cei care știu să fie profunzi, să nu atace, vor avea un 2019 bun, cei incisivi, care creează zâzania, care provocă nu vor avea un an bun. Cei din urmă vor fi pe o structură incompatibilă cu nativi din Săgetător. Venus în Scoropin și Jupiter în Săgetător. Din punct de vedere al sănătății trebuie să fie atenți la sănătate, dar datorită opoziției, unii pot avea probleme de sănătate.

HOROSCOP 2019. Săgetător

Are pe astrograma generală un Jupiter care face opoziție cu Jupiter în Gemeni, trebuie să se gândească la faptul că au norocul limitat, schizotimicii nu vor crea noroc, ciclotimicii pot fi afectați, atenție la justiția terestră și la cea divină. Jupiter e planeta cu justiția, dar și cu cea divină. Folosești arcul și săgeata, vine Doamne și îți rupe arcul și aruncă arma. Sunt mulți Săgetători care intră în combinații, sunt băgăreți și atunci când intră în relații sentimentale, trebuie să se gândească să nu facă rău celor din jur.

HOROSCOP 2019. Capricorn

Există unii foarte așezați cu o structură saturniană bună, foarte înțelepți. Când vorbim de Capricon în 2019, datorită faptului că discutăm de o karmă negativă, pentru unii va fi dură, neiertătoare. Cei înțelepți, care au natură pozitivă, știu ce este adevărata credință, care au știut să se pună la adăpost, nu vor avea un an dificil, dimpotrivă. Cei superficiali, care au luat viața în derâdere sau nu au avut o carieră organizată pot avea de suferit în 2019.

HOROSCOP 2019. Vărsător

Au în 2019, va fi Lilith în prima jumătate a lui 2019. Se spune că dă un plus de carismă și frumusețe, există două variante de interpretare: dacă Eva este Luna Albă, Lilith este Luna Neagră. În Paradis, Adam a avut-o pe Lilith. Dumnzeu pentru că cei doi au păcătuit, i-a făcut din coastă altă femeie, pe Eva. Există două variante: unii care nu sunt foarte așezați, fideli, care nu știu ce înseamnă rafinamentul, există Vărsători care au conjucție și vor profita cu norocul divin. Unii vor fi protejați de acest noroc divin, alții vor zbura din floare în floare. Protecția pe care o vor avea prin intermediul îngerilor, a ceea ce înseamnă întreaga structură care există în biserica. Credința ne dă o aură aparte.

HOROSCOP 2019. Pești

Sunt susținuți într-un astfel de an. Dacă vorbim de o astfel de axă Rac-Capricorn, pot să aibă tot felul de evenimente interesante. În sensul în care pot să treacă prin tot felul de stări, de emoții, diferă de la om la persoana, unul care urcă, altul care coboară, când vorbim de un Pește pozitiv, structura de sextil pe care Soarele natal din Pești o face cu karma negativă din Capricorn poate să facă curățenie în agenda de prieteni. Alții pot în plan sentimental să cunoască pe cineva, pot să se gândească la tot ce ține de intuiție, de creativitate, de frumusețe, pot pune în valoare mult mai bine. Într-un astfel de an, dacă Pești se întâlesc cu peștișorul de aur să ni-l trimită la toți.