HOROSCOP. Maestrul Mihai Voropchievici a prezentat la Antena 3, horoscopul pentru tot anul 2019.

HOROSCOP Berbec - an de neuitat pentru Berbeci. Doresc să facă lucruri mari, încercări pe plan profesional. Li se oferă posibilitatea de a evolua. Își pun la încercare abilitățile. Este un an cu muncă asiduă și oportunități. Trebuie să aleagă cea mai bună opțiune, care să le aducă foloase financiare. Vor oficializa o relație. Pot oferi dragoste și altor persoane. Vă puteți cumpăra un apartament sau o casă. Este un an bun pentru investiție. Schimbați-vă jobul. Va fi mult stres la muncă. Unele probleme medicale ascunse vor ieși la iveală. Stați în alertă pe partea de sănătate.

HOROSCOP Taur - pentru a fi bine în 2019 trebuie ca dragosta să primeze. Starea de bine, bogăția, locul de muncă, sănătate, tot ceea ce întregește un tot unitar pentru Taur, este afecitvitatea și dragostea. Încercați să vă stabiliți niște limite. Este un an cu încărcătură karmică. Vor primi beneficii timp de 7 ani. Va tinde să devină imprudent într-o relație mai veche. Nu puneți încăpățânarea pe primul plan. An prolific pentru a face copii. Vor putea deschide o afacere. Problemele de sănătate vor fi aceleași ca cele din ultimii 7 ani. Există un risc de a face o operație. Nu depindeți de părerile altora.

HOROSCOP Gemeni - trebuie să acorde timp pentru ei. Anul acesta e unul agitat. Li se oferă ceva care le place cel mai mult: dragoste, cu parteneri din străinătate. Vor călători mult și se maturizează. Vor avea o activitate care vor aduce bani rapid. Se ivesc posibilități de a schimba locul de muncă. Nu faceți lucruri pe impuls. Dragostea este manifestată prin dorința de libertate. Controlați-vă stările agitate. Aveți grijă să nu cădeți în fața unei persoane care va putea să vă pună un copilaș în viață. Apar niște cumpene acasă, în ceea ce privește sănătatea. Lucruri dure la locul de muncă. Eliminați stresul din viața voastră. Atenționare începând din aprilie. Vor tinde să aibă 3-5 relații în același timp.

HOROSCOP Rac - va fi vedetă în 2019. Propulsare socială, relații, ajutor de la oameni influenți cu multă dare de mână. Îi ridică. Pot face achiziții noi. Vor fi bine plătiți. Căsătorie, dragoste, copii, toate vor fi la cote maxime. Racii care s-au săturat de stările oferite de parteneri, vor divorța. Necazuri s-ar putea ivi din aprilie-septembrie, pentru racii nedeciși. Vor lua câteva kilograme în plus. Atenție! Pot apărea probleme pe latura parentală. Trebuie să își ajute părinții.

HOROSCOP Leu - an de bilanț intim. Poți schimba domiciliul, țara, profilul, munca, pentru alt partener. Este an bun, sau mai puțin bun pentru câștig financiar. Leii se pot îndrăgosti de un coleg de la locul de muncă. Crește valoric și își cer drepturile. Martie-iulie-noiembri: nu trebuie să accepți influenția altora. Dacă ți se cere intervenția chirurgicală nu o face în aceste luni. Nu lua cu împrumut, nu semna contracte. Tot ce construiești în 2019 e ceva cu care nici cu gândul nu ai visat. Va avea impact 30 de ani, mai ales pentru nativii tineri. Va fi un an fantastic de bun. Sănătate: angoase, dureri de oase, colonul, ficatul, inima, vor fi puse la încercare. Nu fii pretențios!

HOROSCOP Fecioara - sănătatea se îmbunătățește înveți să te adaptezi și în dragoste. Intri pe trendul: continuare de la ce ai început în 2018. E un an de preocupare pentru aspectul fizic. Trebuie să fii selectiv, așa succesul e sigur.

HOROSCOP Balanță - te axezi pe carieră și pe ambițiile tale. Munca serioasă va aduce succese garantate. Prioritățile tale sunt transformarea personală, viața sentimentală și sexuală. Va fi un an prosper pentru balanțe. Comunicarea va aduce bani. Sănătatea va fi un pic aproape de parametrii normali. Echilibrarea bugetului te va preocupa tot anul și nu vei mai fi risipitor. Apar multe schimbări în carieră. Trebuie să faci ceea ce îți place. Pentru voi, 2019, tot ce vă place faceți. Banii nu contează.

HOROSCOP Scorpion - lucrurile vor fi mai bune pentru ei. 2019 intră pe trendul anilor precedenți. Va fi un progres financiar. Veți fi mai buni la suflet. Este un an în care trebuie să lucrați mai mult, să dovediți că sunteți mai erudiți. Sănătatea e fabuloasă. Sexualitatea e la cote înalte. Din punctul de vedere al banilor sunt suficienți și vin la timp. Stima de sine va crește, așa vin și beneficiile. De mule ori uită de stimă.

HOROSCOP Săgetător - viață socială, familie, va fi pe primul plan. Va fi jumate-jumate. E un an mai obositor. Cariera și prieteniile sunt importante. Financiar, te menții ca în 2018. Se ivesc surse financiare pe are le poți folosi doar dacă îți pui intuiția la lucru. Elimină instabilitatea pe care poți să o ai cu cei dragi. Sănătatea va fi cu perioade de fluctuație. Sexualitatea, la cote înalte. Evitați aventurile nebenefice.

HOROSCOP Capricorn - sfera socială e mai sus decât în anii precedenți. Vrea să fie mai popular, să iasă în evidență și va munci pentru asta. Sănătatea este mulțumitoare. Trebuie să evite cearta cu partenerii de muncă și de acasă. Încercați să faceți ordine acolo unde nu e cazul. Fiți atenți și maleabili în cuplu. E anul în care trebuie să intuești ce e bun pentru tine. Cariera prinde aripi. Călătorești mukt, în interes de servici. Responsabilitățile sunt foarte mari. Eliminați certurile. 2019 aduce echlibrul dintre dorințele materiale și viața de cuplu.

HOROSCOP Vărsător - anul 2019 are un singur țel. Acumularea e pe primul plan. Îl va transforma întrum boom material. Vrea un echilibru la muncă. Vrea echilibru muncă-familie. Vor câștiga foarte mulți bani. Așa vor avea o stare de sănătate mai bună. 2019 anul carierei și al banilor, mai puțin al iubirii. Vor fi abstinenți. Dacă va face un pas, e cu un interes pe termen lung. Vărsătorul are șansa de a se căsători din interes. Sănătatea e bună. Alimentația selectivă pe care o face e de partea lor. Nu vor lua în kilograme. Destinul e în mâna lor. Nu trebuie să neglijeze activitățile sprituale. Cei căsătoriți: partenerul are o nevoie personală, încercați să nu îl tratați cu indiferență. Se poate ajunge la divorț.

HOROSCOP Pești - au o viață mai sănătoasă din punct de vedere material. Scapă de datorii. Dumnezeu îi ajută! Le dă un job mai bine plătit. Munca nu va fi satisfăcătoare pentru ei. În 2019 vor face o muncă mai puțin plăcută. Sexualitatea cere moderație. Preocupările pentru avansare sunt importante, dar nu trebuie neglijate trăirile adevărate. Au nevoie să trăiască ei cu ei.