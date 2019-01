HOROSCOP 4 IANUARIE. O șansă cu totul specială pentru nativii unei zodii

foto: Pixabay.com

Horoscop 4 ianuarie. Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de vineri.

Horoscop 4 ianuarie 2019. Capricorn

Culmea e ca exact familia, exact cei care ar fi trebuit sa tina cu tine ti sa te aprobe, sunt cei care te trag de maneca si spun nu la propunerile tale. De dragul lor, renunti la propriile tale dorinte si pareri, dar a-ti reprima la nesfarsit, iar si iar, propriile idei, nu-ti face deloc bine.

Va veni o zi cand frustrarile vor rabufni si vor sari in aer, dar azi nu. Azi mai torni un pic de nisip peste valvataie, ca s-o stingi si doar pentru a-i face altcuiva pe plac. Nu te intreba daca ei ar face la fel, dar azi accepti inca un sacrificiu din multe altele doar pentru a fi liniste acasa.

Horoscop 4 ianuarie 2019. Vărsător

Nu ai de ce te indoi de felul cum evolueaza unele proiecte la care iti aduci contributia pas cu pas. Ele infloresc sub ochii tai, progreseaza sub mainile tale si ai sperante din ce in ce mai mari ca esti pe calea cea buna iar roadele finale nu sunt departe.

Mai faci cativa pasi mari, clari, vizibili, spre succesul catre care ai pornit candva, si inchei ziua cu acel frumos sentiment de satisfactie ca ai mai pus o caramida la acel edificiu pe care tu singur il ridici zi de zi. Bucura-te de roadele muncii tale, caci esti intr-un progres neintrerupt spre recolta bogata pe care o visezi.

