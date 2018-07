Horoscop astral pentru începutul săptămânii, cu Camelia Pătrășcanu. Marte retrograd trece prin punctul karmic

HOROSCOP. Marte retrograd trece fix prin punctul karmic. Nemultumirile care ne revolta si ne indeamna sa ne eliberam de constrangeri, limitari si obligatii nun sunt traite in premiera. Asistam la o repetititie care ne exaspereaza si refuzam sa fim victimele unor situatii care n-au sorti de schimbare. Si preferam sa schimbam decorul. De caeea multi isi fac scenarii cum ar fi DACA. Care ar fi riscurile si consturile dar si avantajele.

HOROSCOP. Perspectiva libertatii aproape ca ne ameteste si mai ca am risca sa facem pasul in necunoscut. Numai ca din 25 iulie Mercur va fi retrograd pana pe 18 august: increderea in noi insine si in planurile noastre sunt testate. Si daca n-avem antrenament in asumarea unei cai pe cont propriu, acum cand mizele sunt mai mari, s-ar putea sa dam inapoi.

HOROSCOP. Marte retrograd ne scoate in evidenta momente din trecut cand am fi putut avea curaj dar am fost ezitanti si ne-am temut de gura lumii sau de riscuri: curajul opiniei, curajul deciziei, curajul recunoasterii, curajul independetei si al originalitatii, curajul actiunii etc.Si multi dintre noi pot avea senzatia de deja-vu in aceste zile. Ezitarile se repeta. Neincrederea in sine revine. Teama de viitor sau de singuratate ori respingere reapare. Acest sentiment de bucla are rolul de a ne ajuta sa mergem mai adanc cu privirea, la cauzele ezitarilor, cauzele rusinilor traite, cauza neincrederii in sine. Si sa vindecam. Mai ales teama de parerea altora, subordonarea noastra pentru a-I multumi pe altii, teama de a spune ce gandim si ce vrem ca sa nu-I deranjam pe altii, sa nu ni-i facem ostili, sa nu fim respinsi, sa nu generam masive dezaprobari. Dar riscul este o viata nesincera, impocrita, neautentica, ce nu ne va putea oferi energie, inspiratie si putere daca avem sentimentul ca ne-am pierdut pe noi insine.

HOROSCOP. Este adevarat, sunt persoane care se descurca bine lasandu-se pe ele deoparte. Dar asta pentru ca au vocatia sacrificiului. Si sacrificiul devine jobbul lor, actiunea lor evolutiva. Creeaza spatiu pentru evolutia altora, sustin pe altii, ajuta, salveaza, ingrijesc. Dar cei mai multi dintre noi avem alte lucruri de facut pe pamant si un alt curs evolutiv care cere putere si libertate de expresie.