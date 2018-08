Horoscop august 2018. Cele mai vizate zodii: Leu, Vărsător, Gemeni

HOROSCOP. Berbec

Un inceput de luna destul de placut pentru nativii zodiei Berbec: pofta de viata, de distractie, gustul placerii si al aventurilor de tot felul. Traiesc din plin tot ce li se intampla, regasesc bucuriile simple, copilaresti daca se afla in concediu. Un lucru pozitiv il reprezinta depasirea perioadei tensionate astral din preajma eclipsei de luna din 27 iulie.

HOROSCOP. Cei care prin natura activitatii lor sau care din cauza programului incarcat au lasat in ultima perioada deoparte activitatile fizice, sportive, recreative simt nevoia sa le readuca pe un loc important acum. Cu siguranta vor observa (in acest context) si revenirea la un bun tonus fizic, ameliorarea unor dureri sau deranjamente provocate de postura sau de alte cauze ce tin de alimentatie sau de stres.

HOROSCOP. Marte, guvernatorul zodiei lor, este retrograd aproape pana spre sfarsitul lunii august. In ansamblu, pentru ca si Mercur este retrograd pana pe 19 august, sunt aproape doua decade in care Berbecii retraiesc mental visuri ale copilariei sau ale tineretii si, la fel de important, deruleaza firul unor proiecte aflate in desfasurare care nu si-au atins potentialul sau roadele dorite. Nu isi pierd interesul sau entuziasmul, ci dimpotriva: o iau metodic, calculat si incearca sa detecteze cauzele blocajelor sau ale intarzierilor si sa gaseasca cele mai bune variante de rezolvare.

HOROSCOP. Inceputul lunii le poate aduce celor care nu sunt intr-o relatie o intalnire (sau, mai probabil, o revedere) cu un puternic impact emotional: nu este exclusa impresia de dragoste la prima vedere. In acest caz, lucrurile ar putea evolua destul de repede spre o legatura serioasa, tinand cont ca Venus ar vrea sa le faca viata frumoasa in aceasta luna.

Chiar si in zilele de concediu sau de vacanta sunt cu gandul (in secundar, este adevarat) la munca si la afaceri. Tin legatura cu oameni importanti pentru ei (macar sub forma salutarilor si a urarilor), cu colegi, cu parteneri de afaceri sau c subordonati, dupa cum este cazul.