HOROSCOP AUGUST 2018. Taurii au parte de absolut toate, Gemenii se eliberează de adevăruri inconfortabile

HOROSCOP AUGUST 2018. Iata horoscopul unei luni cu totul și cu totul speciale, luna august 2018, ultima luna scaldata de Soare si sezonul verii, in plin sezon al eclipselor, al zodiei Leului si al planetelor retrograde dar totodata cu un alt tip de energie decat cea a fierbintei si agitatei luni iulie.

HOROSCOP AUGUST 2018. August ne asteapta si ne promite lectii, provocari, dar si vindecari. Ne cere prudenta dar ne ofera speranta si armonie.

HOROSCOP AUGUST 2018. August este o luna buna, dar prima sa parte poate fi istovitoare din cauza aparitiei multor schimbari bruste care ne pot indruma spre directii pentru care nu suntem inca pregatiti. Insa indiferent ce apare, nimic nu este asa de urgent sau grav precum pare. Incet incet ne ajustam ritmul iar miscarile radicale de acomodare nu sunt necesare, ba pot fi chiar contra-productive.

HOROSCOP AUGUST 2018. A doua parte a lunii ne ajuta sa ne potolim si asezam, sa ne relaxam si sa avem incredere ca suntem in locul potrivit, ca facem lucrurile potrivite si ca mergem in directia buna. Cu aceasta atitudine, vom putea clarifica neintelegeri aparute in ultimele saptamani cu Mercur retrograd.

HOROSCOP AUGUST 2018. Finalul lunii schimba total energia, incepe zodia Fecioarei, Marte iese din retrograd iar Luna plina este in spiritualul Pesti, deci ne creste increderea si siguranta de sine. Devenim constienti ce greseli am facut si invatam ceva din ele, dedicandu-ne muncii de detaliu atat de necesara unei toamne de succes ce ne asteapta !

HOROSCOP AUGUST 2018. Ce este special si specific lunii august 2018?

– pe 6 august, planeta iubirii si relatiilor Venus paraseste Fecioara si intra in Balanta.

– Pe 7 august, rebelul si imprevizibilul Uranus care s-a mutat in Taur din 15 mai si va fi acolo pana in 2026, acum devine retrograd aici in Taur.

– Pe 11 august, o Luna noua speciala in Leu este insotita de cea de-a treia eclipsa a sezonului, anume eclipsa partiala de Soare in Leu.

– Pe 13 august, Marte retrograd ajunge in Capricorn unde sta pana pe 27 august, dupa care revine, in sfarsit, la miscarea sa directa.

– Pe 23 august, Soarele intra in zodia Fecioarei si ne pregatim pentru rigoare si treaba de toamna.

– Pe 26 august, Luna plina este in spiritualul Pesti.

– Pe 27 august, ne bucuram pentru iesirea razboinicului Marte din retrograd.

HOROSCOP AUGUST 2018. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cu cat stai mai mult centrat si focusat, cu atat mai fructuoasa va fi aceasta luna pentru tine. La inceputul lui august, ai tendinta sa iti faci propriile reguli si legi si astfel sa cam calci pe picioare persoanele cu care convietuiesti la toate nivelele. Poti exersa cum sa te descurci cu puterea altora sau cu a ta pana la finele lunii septembrie. Ai rabdare, dupa mijlocul lunii ti se deschide neasteptat multe usi si in mod repetat. Dar ritmul iti va fi ajustat cu adevarat cu toate aceste oportunitati abia in septembrie, cand Marte merge direct dupa cele 2 luni de miscare retrograda.

HOROSCOP AUGUST 2018. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te asteapta o luna diversa care iti ofera cate ceva din toate. Venus are multe de facut ca sa iti ofere armonie in mod repetat. Flexibilitatea este acum cea mai importanta calitate pe care trebuie sa o ai si sa o manifesti, altfel poti ajunge sa te izbesti de toti peretii. Exploateaza toate resursele ce te pot ajuta, la inceput bunatatea ta naturala si talentul de a flirta. In a doua parte a lunii, scoate-ti la inaintare abilitatile diplomatice. Iar la finele lunii vei reusi sa fii tu insuti si sa dai vietii tale o noua incercare in ce directie vrei.

HOROSCOP AUGUST 2018. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In aceasta luna, cel mai bun lucru pe care il poti face este sa fii de partea ta, sa te sustii, sa iti fii aproape ca cel mai bun prieten. In prima jumatate a lunii, da-ti voie sa ai si ganduri nepotrivite la diverse situatii – indiferent ce emotii declanseaza – si admite adevaruri inconfortabile, ca sa le vezi si sa te eliberezi de ele. Acum multe aspecte sunt inca temporare iar pana luna viitoare multe informatii inca pot veni care sa iti schimbe opiniile, deci joaca-te flexibil cu orice iti pica in atentie. Dat fiind ca lucrurile se vor schimba, daca deja le-ai popularizat peste tot, un punct de rasucire totala si dat inapoi este mai dificil si neplacut. Cel mai devreme la sfarsitul lunii august vei realiza care este adevarul tau din tot ce ti-a trecut prin atentie in aceasta luna.

