HOROSCOP BANI 6-12 august 2018. Gemenii trebuie să fie atenți la finanțe, Taurii primesc ceea ce merită

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP BANI 6-12 august 2018. O alta saptamana bogata din punct de vedere astral. Luni 6 august, Venus paraseste Fecioara si intra in Balanta unde va fi pana pe 9 septembrie. De marti 7 august, rebelul si imprevizibilul Uranus isi incepe miscarea retrograda din 7 august 2018 pana pe 7 ianuarie 2019.

HOROSCOP BANI 6-12 august 2018. Iata aici horoscopul lunii august 2018 pentru toate zodiile!

HOROSCOP BANI 6-12 august 2018. O data cu intrarea lui Uranus in retrograd, vom avea 7 astre retrograde: Uranus, Pluto, Neptun, Mercur, Marte, Saturn si micutul astru vindecator de rani Chiron. In tot acest context astral, sambata 11 august are loc Luna Noua in Leu insotita de ultima eclipsa partiala de Soare a acestei veri.

HOROSCOP BANI 6-12 august 2018. Fenomenul este special pentru ca este influentat in principal de conjunctia cu Mercur retrograd.

Afla in continuare cum se “traduce” acest context astral din punct de vedere financiar pentru saptamana 6-12 august 2018.



HOROSCOP BANI 6-12 august 2018. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pierzi, castigi, negustor te numesti. Te concentrezi mai mult pe cariera, pe castiguri. Vestea buna este ca desi cheltui multisor, tot iti raman si de economii. Se anunta si o promovare sau o marire de salariu. Sau poate iti mai iei un job suplimentar.

HOROSCOP BANI 6-12 august 2018. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile bune merita sa fie asteptate. Nu intra in panica. Vei primi ceea ce meriti, chiar daca nu imediat. NU lasa eventualele esecuri sa te opreasca din drumul tau. Fii perseverent, continua, iar rezultatele vor veni. Nu iti pune la indoiala calitatile.

HOROSCOP BANI 6-12 august 2018. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O saptamana in care trebuie sa fii atent la bani. Nu este recomandat sa dai cu imprumunt, caci s-ar putea sa ramai fara ei. Nici sa ceri cu imprumut nu e o idee, caci cine ti-i da s-ar putea sa ii ceara imediat inapoi si sa nu ai de unde. Fii precaut saptamana aceasta. Nu te intinde mai mult decat iti permite plapuma.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.