HOROSCOP Cristina Demetrescu pentru luna august. Taurii se simt bine în casa lor, Gemenii stau foarte bine pe plan sentimental

HOROSCOP Cristina Demetrescu pentru luna august. O lună grea cu multe schimbări de situație. Iată cum arată previziunile pentru fiecare zodie.

HOROSCOP Cristina Demetrescu pentru luna august. Berbec

Pentru Berbeci este o luna aglomerata, plina, cu multe sarcini, responsabilitati, duse pana la extrema datoriei. Se simt impovarati, ca si cum „trebuie” sa se ocupe de probleme ale altora sau de situatii care-i vizeaza mai ales pe cei din jur. Cumva, Berbecii simt sa se sacrifice pentru a ajuta la vindecarea cuiva sau salvarea lui. Pot avea rezultate foarte buna in sectorul muncii, daca isi vad doar de treaba lor, nu raspund la atacuri, nu se lasa distrasi de invidii, informatii false si zvonuri. Cu cat sunt mai discreti si atenti, cu atat mai castigati.

E necesar sa fie atenti si la sanatate, in aceasta luna ar fi bine sa schimbe ceva in dieta lor si in programul zilnic.

Minunata este zona iubirii si a creativitatii. Berbecii jubileaza, au parte de experiente fericite, fie pentru ca iubesc cu toata inima, fie pentru ca descopera bucuria de a face ceva nou, a crea ceva ce le place, a investi mai multa pasiune in propria viata. Le poate creste inima si datorita unor succese pe care le au copiii lor.

HOROSCOP Cristina Demetrescu pentru luna august. Taur

Zona iubirii Taurilor este tranzitata de multe planete in aceasta luna, semn ca in aceasta zona de viata multe se fac si desfac, se discuta, se analizeaza si, in final, se aleg. Exista oportunitati amoroase pentru Tauri, la fel cum exista sanse pentru proiecte bune, profitabile. Totusi, Taurii e necesar sa fie prudenti, sa faca pasi mici si sa se asigure ca nu se iluzioneaza ori cred prea multe povesti frumoase care nu au nicio baza reala. Exista risc de iluzii, jocuri duble, neautenticitate.

In alta ordine de idei, Taurii se vor simti bine in casa lor, in familie, poate si cu ajutorul unor imbunatatiri pe care le aduc acum spatiului in care locuiesc sau structurii familiei.

Pot avea succese profesionale, mai ales Taurii care muncesc de acasa sau au afaceri de familie. Au sustinere financiara pentru demersurile pe care aleg sa le faca in plan imobiliar si in zona afacerilor. Pot finaliza o tranzactie avantajoasa, de exemplu.

HOROSCOP Cristina Demetrescu pentru luna august. Gemeni

Au energie, mai multa hotarare, entuaziasm si elocventa. Totusi, exista risc de conflicte, excese de tot felul si situatii tensionate, care pot sa aiba impact si asupra starii de sanatate. Asadar, Gemenii e bine sa fie prudenti, sa ia lucrurile mai usor, sa reactioneze cat mai putin si cat mai intelept. De asemene, e bine sa se ocupe de starea lor de sanatate, sa ia masuri pentru rezolvarea unor disfunctii sau afectiuni mai vechi.

In alta ordine de idei, din punct de vedere romantic, afectiv, relational, sunt premize foarte bune si frumoase, pentru Gemenii aflati in relatii serioase. Acum se iau hotarari importante im doi, se pot construi fundatii sanatoase pe termen lung, cu mai multa claritate si cu realizari comune.

Un alt aspect activat acum este cel legat de munca si bani, prima jumatate a lunii fiind profitabila pentru Gemeni, cu oportunitati de expansiune si castig.

Unii Gemeni, vor face schimbari legate de casa, locuinta, bunuri, avere. Nu le mai place unde stau, ii deranjeaza tot felul de detalii care s-au adunat si le-a umplut paharul, asa ca acum pot lua decizia sa schimbe, sa renoveze sau sa se mute ori sa investeasca.

HOROSCOP Cristina Demetrescu pentru luna august. Rac

Pentru Raci, este o luna extrem de interesanta, pe de o parte agitata si cu multe situatii care le solicita atentia, concentrarea, indemanarea si inteligenta, iar pe de alta parte fructuoasa prin oportunitatile de crestere financiara, relationala si intelectuala.

Fac multe drumuri, discutii, intalniri diverse, au de pus la punct intelegeri, lucreaza cu documente, scriu, sunt vehicule de informatii, pot studia. E foarte important sa se lase cat mai putin enervati, provocati sau impresionati de povestile pe care le aud. Sa fie prudenti la drum si sa ramana lucizi in tot ce fac.

Au sansa acum sa stabilizeze relatii, sa le faca functionale, sa primeasca beneficii si sa aiba reusite prin intermediul si cu ajutorul unor relatii care se dovedesc bune si solide. Familia ii sustine pe Raci si reprezinta fundamentul lor de incredere. Locul de munca este un teren de joaca serios, unde ar face bine sa se concentreze si sa continue ce au inceput, pentru ca Racii perseverenti, care nu renunta, au de cules roade pe parcursul acestei luni.

Financiar, stau bine, au noroc, sunt avantajati, pot sa-si creasca veniturile. Racii care lucreaza in domeniul imobiliarelor, in constructii sau in agricultura pot avea rezultate bune in afaceri.

