Horoscop, cu astrologul Camelia Pătrășcanu. Se formează Luna Nouă în Rac. Suntem în echilibru în familie

HOROSCOP. Luna este in scadere pana vineri la 4 dimineata cand se formeaza Luna Noua in Rac. Aspectul se produce o singura data pe an si reprezinta momentul de liber arbitru in domeniul vietii private, raporturile cu familia (de origine si cea formata cu partenerul), gradul de atasament si indatorare fata de reperele preluate din familie, subordonarea ori aprecierea traditiilor de familie, contributia noastra la viata de camin, suportul pe care il oferim si gradul in care simtim siguranta si stabilitatea in familie.

HOROSCOP. Luna Noua ne da mereu imboldul de a lua initiative, de a exprima opinia, si de a alege un tel, un scop. Acum a venit timpul sa luam atitudine fata de situatia noastr afamiliala. Daca suntem in echilibru cu starea de lucruri din familia noastra putem folosi momentul astral pentru a ne exprima recunostinta si multumirea fata de apropiati.

HOROSCOP. Daca nu simtim ca traim in siguranta si pace alaturi de ceilalti vom folosi energia astrala pentru a delimita credintele personale, spatial si viziunea noastra despre indatoriri si drepturi fata de ceilalti membri. De asemenea, multii pot sa se delimiteze de traditiile de familie, sa exprime cat accepta sa preia din prejudecatile sau cutumele de neam si cat merg pe un drum independent alegandu-si propriile principii de viata.

HOROSCOP. Luna Noua in Rac se afla in opozitie cu Pluto si Luna Neagra. Resentimentele pot sa alimenteze luarile de pozitie, nu doar sentimentul ca ceva nu ni se mai potriveste. Ranile mai vechi, dramele biografice isi spun cuvantul si dicteaza distanta pe care o luam fata de persoanele din familie. In plus, ripostam la ce consideram limitary de neam si intelegem sa nu ne mai supunme orbeste unor conduite pe car ele consideram retrograde. Chiar si notiunea de respect a seniorilor ne-o insusim cu un mai mare grad de demnitate si libertate.