Horoscop, cu Camelia Pătrășcanu. Marte în Vărsător este revoluționar, curajos și antipatic

HOROSCOP. Marte in Varsator, (zodie co-guvernata de Saturn, astrul dirijor al Lunii Pline de acum) este insurectional, revolutionar, rebel, curajos si antipatic. Pentru ca nu-I displace sa irite, sa faca opozitie. Are o nota individualista dar fraternizeaza repede cu oamenii la fel de indisciplinati, rebeli si motivati. Marte retrograd ne pune sa ne reanalizam situatiile in care am fi putut sa ne eliberam dar n-am facut-o din lasitate sau lipsa de viziune. Atat din chingile familiei cat si din cele ale grupurilor, colectivitatii sau societatii in care traim. Si pe perioada retrogradarii, pana pe 27 august, avem timp sa ne scuturam de ezitari, frici, confuzie, imitatie, subordonare si conformism ipocrit. Sa lasam geniul si inspiratie personala sa se exprime. Atat in dragoste cat si in profesie sau relatii sociale. Sa urmam o cale doar pentru ca noi credem in ea nu pentru ca ni se dicteaza sa o facem. Sau pentru ca ne e teama sa refuzam.

HOROSCOP. Este adevarat ca perioada de retrogradare poate sa scada curajul pe care ni-l surescita dupa 27 august. Cu o exceptie. Cei care ar fi vrut sa actionize dar n-au facut-o pot simti nevoia sa isi corecteze lasitatea. Si sa existe o resurectie a celor car nu mai rabda, care s-au saturat. Modelele de reusita inspiratoare sau sustinerea colectiva alimenteaza aceasta revenire in forta corectoare. Mai mult, oponentii se pot alia daca inteleg ca au fost prinsi in jocurile altora si aleg sa coopereze pentru un bine comun.

HOROSCOP. Daca suntem pe punctul de a lua decizia de a ne elibera dintr-o situatie ce nu ne reprezinta, ne limiteaza, ne obstructioneaza, ne dezgusta, prin care ne tradam pe noi insine, ne constrange sufletul si constiinta, atunci Marte in Varsator ne ajuta sa spargem barierele, indiferent de obligatiile pe care ni le-am asumat.