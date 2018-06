Horoscop, cu Camelia Pătrășcanu. Ziua în care se modifică absolut totul. Marte retrograd răstoarnă destinul karmic

HOROSCOP. O saptamana cu evenimente astrale extrem de importante. Luna Plina saturniana sub semnul Racului (joi, 28 iunie) - aducerea la suprafata adevaratelor valori, cele fundamentale pe care ne sprijinim viata, atat in familie cat mai ales in societate.



HOROSCOP Marte retrograd in Varsator peste destinul karmic (26 iunie - 27 august) - schimbarea taberei, schimbarea opticii, punerea accentului pe colectivitate nu pe individualitate, lupta pentru estomparea diferentelor si gasirea liantului colectiv.

HOROSCOP Saptamana pe care o parcurgem ne pune fata in fata cu conformismul familial si social. Ne supunem contextelor, regulilor, corecte unele din ele dar neadecvate noua, sau schimbam regulile ori sfidam cutumele.

HOROSCOP In familie, Luna Plina ce apartine Racului ne da intuitii, iluminare cu privire la greutatea, uneori constrangatoare, a traditiilor de familie, a comportamentelor instituite in cadrul relatiilor de neam. Si realizam in ce masura alegerile noastre de pana acum au fost ale noastre sau au fost impuse/inspirate/conditionate de familie. Chiar daca alegeriel facute au fost bune dar nu atat din liber arbitru cat din supunere si imitare familiala, consecintele (care promiteau sa fie pozitive) pot fi dezamagitoare pentru ca nu s esprijina pe energia noastra personala ci doar pe modelul familial. De exemplu, e bine si usor sa urmezi o profesie de traditie in familie sau sa continui anumite obiceiuri dar daca acestea nu sunt CONGRUNETE cu tine, nu ti s epotrivesc si nu consimti (simti deplin sa faci acele lucruri), efectele in timp nu sunt cele pozitive. Iar intuitiile acestei Luni Pline ne arata daca ne-am lasat condusi de curent sau nu. Daca am participat cu propria constiinta la alegerile facute atunci totul e in ordine si acest moment astral poate marca o implinire. Daca nu, trebuie reluam firul evenimentelor si sa analizam ce trairi ne-au facut sa luam decizii in trecut, ale caror roade le culegem acum si fie sa ni le asumam din proprie constiinta fie sa ne repliem corectandu-ne destinul.