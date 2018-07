HOROSCOP de weekend 20-22 iulie. Luna e în creștere, însă în Scorpion. Vârsătorul răspunde de comunitate

HOROSCOP. Luna iulie 2018 ne oferă un adevarat spectacol astral printre fenomenele si eclipsele oferite de Luna si de Soare ! Acest weekend cuprins intre vineri 20 iulie si duminica 22 iulie este profund si adanc ca semnificatie, Luna fiind in crestere si in Scorpion.

HOROSCOP. Acum o saptamana, Vineri 13 iulie, Luna tocmai a fost Noua in Rac si a avut alaturi si eclipsa partiala de Soare. Inca ne aflam sub semnificatia acestui tranzit special.

HOROSCOP. Insa peste o saptamana, marele spectacol este oferit de Cea mai lunga ECLIPSA DE LUNA din secolul XXI va avea loc Vineri 27 iulie, o data cu Luna plina Sangerie din Varsator!

HOROSCOP. In acea noapte ce va urma, nu doar durata eclipsei va fi cea mai mare, respectiv 103 minute, dar Luna va avea culoarea de rosu profund.

HOROSCOP. Varsatorul este semnul ce raspunde de comunitate. El simbolizeaza grupuri, idealuri si miscari in colaborare. Aceasta eclipsa aduce o mare schimbare. Ea semnifica un punct de cotitura major, o linie groasa trasata in nisip. Este o eclipsa lunara puternica, furioasa, rebela si infierata ! Nu doar ca are culoarea sangerie, dar este in conjunctie cu planeta rosie Marte care acum este stralucitoare si retrograda. Si este si in aspect de patrat cu rebelul Uranus. Te poti astepta la neasteptat, vechi resentimente sau ostilitati pot erupe fara preaviz.

HOROSCOP. Fiecare zodie este impactata de sezonul eclipselor verii 2018. Afla aici ce ti se rezerva in horoscopul eclipselor!



HOROSCOP. Intre asemenea doua mari eclipse si faze ale Lunii, acum ne asteapta un weekend mistic, profund si vindecator sub influenta Lunii in Scorpion !

HOROSCOP. Luna in Scorpion ne reaminteste in mod esential ca suntem intr-un proces continuu si ciclic de schimbare. Trebuie sa ne debarasam de ce nu este necesar ca sa ne putem duce mai departe. Micile si marile crize pe care le experimentam in viata de zi cu zi ne pun in contact cu puterea noastra si ne arata ce slabiciuni avem.



HOROSCOP. Elibereaza ceva in aceste zile, un obiect, o credinta, o conceptie, o etapa si fa loc pentru o noua crestere.

Continuarea, pe SfatulParintilor.ro.