Horoscop dragoste 6-12 august 2018. Berbecii simt nevoia de mai multă dragoste, Gemenii vor să petreacă mai mult timp cu persoana iubită

Horoscop dragoste 6-12 august 2018. O alta saptamana bogata din punct de vedere astral, cu implicatii complexe si la capitolul amor. Luni 6 august, planeta iubirii, frumusetii si armoniei Venus paraseste Fecioara si intra in Balanta unde va fi pana pe 9 septembrie. De marti 7 august, rebelul si imprevizibilul Uranus isi incepe miscarea retrograda din 7 august 2018 pana pe 7 ianuarie 2019. Ca si Jupiter si Saturn, aceasta este o perioada retrograda lunga si e bine sa stim la ce sa ne asteptam. O data cu intrarea lui Uranus in retrograd, vom avea practic 7 astre retrograde la acest moment: Uranus, Pluto, Neptun, Mercur, Marte, Saturn si micutul astru vindecator de rani Chiron.

Horoscop dragoste 6-12 august 2018. In tot acest context astral, sambata 11 august are loc Luna Noua in Leu insotita de ultima eclipsa partiala de Soare a acestei veri.

Horoscop dragoste 6-12 august 2018. Fenomenul este special pentru ca este influentat in principal de conjunctia cu Mercur retrograd. Dar este momentul sa iti chestionezi vechi obiceiuri si comportamente daca vrei sa gasesti moduri noi pentru progres. Efectul unei Luni noi dureaza 4 saptamani, dar a unei eclipse de Soare dureaza 6 luni. Aceasta eclipsa din 11 august ii urmeaza celei totale de luna din 27 iulie, deci asteapta-te ca efectele sa se intinda pana spre ianuarie 2019.

Horoscop dragoste 6-12 august 2018. Iata aici horoscopul lunii august 2018 pentru toate zodiile! Iata ce schimbari apar in amor in saptamana 6-12 august 2018.

Horoscop dragoste 6-12 august 2018. Berbec

Simti nevoia de mai multa dragoste, mai multa afectiune. Si daca nu ai parte de toate astea in relatia de cuplu te simti frustrat. Spune ce ai pe suflet pentru ca partenerul sa-ti stie nevoile si sa actioneze in consecinta. Altfel pot aparea tensiuni.

Horoscop dragoste 6-12 august 2018. Taur

Esti optimist si nerabdator pentru un viitor mai bun. Ti se pare ca vezi luminina de la capatul tunelului si esti increzator ca poti intalni persoana la care visezi de o viata: jumatatea alaturi de care sa-ti implinesti visurile.

Horoscop dragoste 6-12 august 2018. Gemeni

Dorintele sexuale sunt puternice si vrei sa petreci mai mult timp alaturi de persoana iubita. Si in relatiile cu ceilalti esti cald si afectuos. Iti place sa ii ajuti si sa le faci pe plac pentru a avea liniste si armonie in jurul tau.

