HOROSCOP luna IUNIE 2018. După o lună cu schimbări puternice, iunie schimbă energia în așteptarea eclipselor din mijlocul verii

HOROSCOP IUNIE. Horoscop lunar IUNIE 2018. Luna mai 2018 a adus multe schimbari puternice, cum ar fi Uranus intrand in Taur pentru prima data dupa 84 ani. Pasind in luna iunie, lucrurile incep sa se mai aseze si vom putea domoli ritmul si trage sufletul, ca sa schimbam energia, in asteptarea eclipselor lunii iulie.

HOROSCOP IUNIE. In prima saptamana a lui iunie , inca vom simti energia Lunii pline in Sagetator din 29 mai care ne ghideaza sa gandim la scara mai mare, tinand cont de o imagine de ansamblu si sa incepem sa ne concentram pe ce avem de modificat in vietile noastre.

Comunicarea va fi o tema dominanta a lui iunie, in special in prima jumatate a lunii ; ne vom simti ghidati sa exprimam cu adevarat ce simtim si ce idei avem. Aceasta energie va fi si mai amplificata de Luna noua din Gemeni din 13 iunie .

Aceasta Luna noua va oferi momentul perfect sa actionam si sa rezolvam o data pentru totdeauna unele lucruri. Asta este in mod special necesar cu cat energia Cosmosului spre finele lunii se va domoli, deci sustinerea Universului pentru actiune se va diminua.

Tot pe 13 iunie, Venus intra in Leu. Venus a fost in Rac de trei saptamani iar acum, prin stationarea in Leu ne face sa fim mai creativi, sa vedem potentialul creativ in altii, sa ne ducem la concerte, la filme, la galerii, ne face sa iubim luxul si rasfatul, stralucirea si marirea. Ce stare buna si potrivita pe durata verii si a concediilor !

HOROSCOP IUNIE. Horoscop lunar IUNIE 2018. Pe 18 iunie, Neptun intra retrograd in Pesti pana pe 24 noiembrie . Neptun retrograd poate cauza distorsionarea realitatii. O imaginatie necontrolata si visatul cu ochii deschisi sunt bune dar pot si cauza probleme de nerealism in aceste cinci luni. Cum spunea Oscar Wilde : “Da, sunt un visator. Pentru ca un visator este singurul care isi poate gasi drumul sub lumina lunii si pedeapsa sa este ca el vede rasaritul inaintea tuturor”.

Solstitiul de vara ce urmeaza pe 21 iunie marcheaza startul oficial al verii astrologice in emisfera noastra. Schimbarea sezoanelor ne va ghida spre unde trebuie sa ne fie energia atunci. Vara incepe, este timpul pentru adevarata relaxare, destresare si savurarea noptilor lungi de vara.

Tot pe 21 iunie, Soarele intra in Rac, dand startul zodiei Racului. Incepe sezonul in care vom simti mai multa nevoie de acasa, de siguranta si stabilitate. Vei avea tendinta sa fii mult mai afectuos cu cei pe care ii iubesti.

Dupa Solstitiu, cel mai important eveniment este pe 26 iunie cand Marte intra retrograd pana la sfarsitul lui august!

Fiind o planeta de actiune si multa energie, atunci cand Marte intra retrograd, ne simtim calauziti sa o lasam mai moale si sa gandim mai mult inainte de a actiona. Ne putem simti si ceva mai moi decat de regula, dar asta doar ca o reamintire ca avem nevoie de odihna si sa reflectam inainte de a ne misca. In perioada retrograda, va fi nevoie sa ne uitam in spate peste unele aspecte si sa vedem daca actiunile facute ne-au fost de folos sau nu. Ne vom simti ghidati sa schimbam felul in care am actionat sau abordarea folosita.

Horoscop lunar IUNIE 2018. Pana la sfarsitul lunii iunie, vom avea in total 4 planete retrograde, Jupiter, Saturn, Pluto, Neptun si Marte, ceea ce va face energia Universului foarte lenta.

Aceasta energie inceata retrograda va continua pana in august si la un moment dat vom avea chiar sase planete in miscare retrograda!

Sub influentele prezentate mai sus, iata principalele caracteristici pentru horoscopul lunii IUNIE 2018 la fiecare zodie:

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pana in septembrie, doua teme sunt la ordinea de zi pentru tine. Intai de toate, este independenta. Multi oameni vor sa fie independenti, dar nu vor sa isi asume ceea ce presupune sa isi obtina independenta : sa actionezi liber inseamna multa responsabilitate de sine. Este o provocare pentru ca nu poti sa faci pe nimeni altcineva responsabil. In alt doilea rand, este vorba despre puterea vointei – despre cum sa iti folosesti vointa inteligent in loc de impulsiv si imprudent. Ca sa poti stapani ambele aspecte bine, ai nevoie sa stii cu ce iti aliniezi actiunile. Stabileste-ti valorile.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai parte de un start frumos si delicat in luna iunie. Mai tarziu, subiecte fata de care te-ai eschivat pana acum vor veni pe masa. Dar Venus in Leu iti ofera taria si curajul sa rezolvi inclusiv situatiile neplacute – intai, pentru ca unele lucruri pur si simplu trebuie acceptate, iar in al doilea rand pentru ca esti chemat sa gasesti solutii neconventioale. Fii creativ si nu te duce pe calea cea mai simpla, ci vezi ce iti satisface inima cu adevarat. Ai in tine toate resursele sa descoperi asta in tine.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Prima saptamana din iunie este cam confuza. Dorintele si visele fac viata dificila pentru tine, pentru ca circumstantele vietii nu doresc sa se subordoneze acestora asa cum ai vrea. Insa apoi intri in contact cu partea ta mai receptiva care este gata sa accepte si sa aprecieze orice vine pe calea ta. In a doua parte a lui iunie, Jupiter si Neptun iti vor sustine aceasta atitudine si iti asigura tranzitii line spre urmatoarea etapa. Nu te lasa presat de energia retrograda a lui Saturn si Pluto ci ramai increzator intr-un context mai mare in care poti actiona cu incredere.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO