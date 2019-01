HOROSCOP MINERVA pentru 2019. Fecioarele sunt vedetele acestui an, Vărsătorii își pot schimba locul de muncă

HOROSCOP. Astrologul Minerva a vorbit în emisiunea „Voi cu Voicu” despre tendintețe astrale ale anului 2019 și ce îi așteaptă pe nativii fiecărei zodii.

HOROSCOP. 2019 trebuie să fie un an de relaș vizavi de ultimii trei ani, 2016, 2017, 2018. Foarte mulți nativi vor simți această relaxare interioară, deși această relaxarea ascnde o mare capcană. Trei eclipse în Capricorn, este un semn cardinal, un semn care înseamnă acțiune, care înseamnă mișcare. Ai văzut câte cutremure de pământ au loc? Semnul cardinal, semnul de Pământ marchează aceste lucruri.

HOROSCOP. Surprinzător este că tocmai semnele de Pământ sunt vedetele anului viitor. Va fi anul semnelor de Pământ, în special, cu vârf de lance pe Fecioară, iar dintre zodiile care trebuie să fie foarte atente la ce fac, la ceea ce spun, mă refer în mod special la Gemeni, Rac, la Săgetător. Trebuie să fie foarte atenți. Chiar și Vărsătorii, deși sunt foarte bine susținuți din punct de vedere profesional.

HOROSCOP. BERBEC

Se deschide cu dorința de a lua viața în piept încă din primele zile, cu stările trec pe plan secund, martie și aprilie sunt speciale, iar cei ale căror zile de naștere se apropie de 21 martie și 19 aprilie să se aștepte la oportunități majore, fie la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie. Relațiile în general se vor îmbogăți și se vor extinde în viața lor în acest moment. Ca și anul trecut, 2019 vorbește despre depășirea obstacolelor, rezolvarea problemelor învățarea răbdării, o lecție foarte dificilă pentru acești nativi. Pentru că ei își doresc dacă se poate totul ieri. Până în martie, planeta Uranus este încă retrogradă în semnul lor, de aici foarte multă mobilitate, foarte multă energie, dar de la idee la fapt e un drum cam lung și nu prea ajung ei să materializeze tot ceea ce își doresc. Vor experimenta mari transformări spirituale, vor experimenta interesele pentru familie, probleme emoționale, prietenia, activități de grup.

HOROSCOP. TAUR

Este anul în care trebuie să-și stabilească foarte bine un obiectiv personal, să ținească și să știe că ăla este obiectivul lor, că trebuie să-l urmeze. Se poate face acest lucru pe tot parcursul anului fără probleme. Este un an în care vor munci din greu, mai ales perioada mai-septembrie, vor depune cel mai mare efort profesional, dar și răsplata va fi pe măsură. Modificările în plan financiar le vor simți în aprilie și mai. În plan relațional, lucrați cel mai bine cu cei născuți în celelalte semne de Pământ, Capricorn și Fecioară. Cei născuți între 4-6 mai, 26-28 aprilie, ați putea considera acest an important pentru toate partneriatele de afaceri. Un an destul de bun pentru călătorii, pentru petreceri și activități. Se vor putea lăuda cu petrecerea timpului în aer liber. Cele mai importante domenii de interes vor fi intelectualitatea și cultivarea comunicării.

HOROSCOP. GEMENI

Mulți dintre acești nativi vor căuta un loc de muncă sau un nou loc de muncă, posibil să își dorească o schimbare de interes profesional și în funcție de momentul în care s-au născut, relațiile legate de acest sem vor determina acest lucru, în sensul că își vor găsi foarte repede sau vor umbla ce puțin în prima jumătate a anului să-și găsească un loc de muncă. Pentru alții, problema principală va ține de relații, se rup anumite lucruri, undeva pe la jumătatea anului, atenție din punct de vedere relațional. Călătoriile și relațiile cele mai bune vor avea loc undeva la sfârșitul lunii septembrie până la sfârșitul anului. Unele probleme pe care le-au neglijat, în special din punct de vedere medical, dar și din punct de vedere familial, n-au plătit pensia alimentară la timp, vine ceva neplătit din urmă. Vor dori să nu fie deranjați de alții, dar e cam greu. Bugetul ar putea fi unul auster, ei sunt mai cheltuitori din fire, deci trebuie să fie foarte atenți anul acesta la ce vor face cu banii. Principala provocare a lui 2019 este echilibrarea vieții de familie, a vieții sentimentale și a carierei.

HOROSCOP. RAC

Ar trebui să fie un an liniștit, un an în care practic ar trebui să se liniștească, efortul lor va fi multifuncțional sau la alt nivel, vor fi o adevărată forță, deși pentru familie, ei oricum sunt simbolul familiei. Ei își doresc familie și să stea în mijlocul familiei. Există un nivel de responsabilitate mai ridicat, față de cât este normal din cauza prezenței lui Saturn în Capricorn, vor fi mult mai conștienți de relațiile pe care trebuie să le păstreze. Poate simți până în martie, când Uranus va reveni în Taur să simtă un pic că parca viața îi dă deoparte. Nu-i dă deoparte, dar nu ei sunt eroii principali pe scena zodiacului. Anul acesta este un an în care ei trebuie să-și gestioneze cu foarte mare atenție atât resursele interioare, dar și cele exterioare care vin în sprijinul lui.

HOROSCOP. LEU

Este un an în care ei fac bilanț, ce au realizat în ultimii cinci ani. S-ar putea trezi peste noate vedete. Chestia asta le place, numai că să aibă mare grijă că lecția asta a succesului nu durează mult și cine știe pe unde se trezesc. Primele trei luni, vor simți că banii trag la portofelul lor, un lucru foarte important pentru Leu, mai ales că ei dintre semnele zodiacale au un fler financiar ieșit din comun. Intuiesc, miros ce urmează să se întâmple. Dragostea și activitățile sociale au fost importante pentru ei în ultimul an, posbil foarte mulți dintre Lei să se fi despărțit anul trecut și anul acesta să suporte într-un fel sau altul rigorile legii. Decizia pe care o ia în instanță. Pluto a făcut un popas cam lung în casa familiei și a copiilor. Ei bine, pleacă din casa a V-a, în casa VI, e foarte posibil ca Leii care și-au dorit foarte mult un copil, acum să aibă ocazia să-l facă. Cele mai importante domenii de interes: Cariera și finanțele vor funcționa la maxim.

HOROSCOP. FECIOARA

Va fi vedeta anului. Au toate ingredientele cosmice ca să le iasă cărțile așa cum își doresc ei. Anul acesta, multe Fecioare se vor căsători, își găsesc partenerul ideal, multe își vor deschide propria afacere, își vor găsi tot așa parteneri, pot deveni părinți. Își doresc foarte mult. Pot să țină un regim, să-și schimbe modul de alimentație, pot să țină o dietă, un regim de viață cu ore fixe și să slăbească. Va fi un an al prosperității și al vieții trăită din plin. Cele mai importante domenii de interes în 2019 vor fi corpul, imaginea sa, și aspectul personal, dar și finanțele, după 3 decembrie când Jupiter va trece în Capricorn și care va dărâma și le va aduce ceea ce își doresc foarte mult. Este un an în care Fecioarele trebuie să învețe să se lase duse de val.

HOROSCOP. BALANȚĂ

În ultimii ani, au fost pentru ei ceva de dolce far niente, acum parcă se recentrează, parcă își doresc să știe clar, uite lucrul ăla trebuie să-l facă, își găsesc un scop și asta vor face. Mulți au încercat să-și facă munca mai plăcută și chiar și la locul de muncă să schimbe ceva. Nu au prea avut ei șansa aia să schimbe totul cum și-au dorit, dar anul acesta vor avea această ocazie. Cum Jupiter este în casa personalității, s-ar putea să aducă o schimbare care ține și de ordinul intern, Balanțele se percep pe sine, să se vadă într-o altă lumină decât s-au văzut până acum și atunci lucrurile se schimbă în bine pentru ei. Cele mai importante domenii de interes pentru ei în 2019 vor fi spiritualitatea, comunicarea, interesul intelectual, sunt foarte preocupați de inovație, să schimbe ceva care să-i ușureze munca. Dacă are propria afacere să găsească o modalitate ca oamenii cu care lucrează cu el să se simtă bine, să găpsească ceva să le ușureze și lor munca. Au un an financiar foarte bun.

HOROSCOP. SCORPION

Roata Universului ține cu ei și anul acesta. Se vor concentra foarte mult pe creativitatea personală, sunt extraordinar de creativi. Foarte buni strategi. Anul acesta va veni și va pune în valoare aceste laturi. Vor continua să-și trăiască viața la fel de intens, sunt într-o perioadă extrem de creativă a vieții lor și nu trebuie să le tăiem aripile. Nu este o idee proastă să își găsească un hobby la fel de creativ. Cele mai importante domenii pentru ei vor fi finanțele, casa și familia. Deși se spune că sunt foarte lunecoși, Scorpionii sunt extraodinarde familiști, țin la familiile lor cu dinții. Familia lor este întotdeauna pe primul loc, indiferent cine se opune. Se pot implica în activități sociale, asta o să le aducă o deschidere largă sufletului pentru viitorul lor. Cu Jupiter în domiciliu, ce își planifică în următorii 12 ani. El se întoarce în domiciliu o dată la 12 ani.

HOROSCOP. SĂGETĂTOR

Trebuie să înțeleagă că toate durerile și crizele prin care au trecut în ultimii ani nu sunt altceva decât acele dureri ale facerii, în sensul bun, de a crea, de a face ceva, mai ales de a face ceva ce le place. Activitățile relaționale și sociale chiar dacă au fost puțin stresante, anul acesta se vor limpezi chiar vor duce la o armonizare cu sine, se vor simți bine în pielea lor. Interesele intelectuale vor fi foarte importante, gusturile sale se regăsesc mai ales în literatura spirituală, în scrierile sale, în Scriptură, dar scriu și poezie, scriu și nuvele, poate să fie un an în care avem un Săgetător-vedetă din punct de vedere literar. Viața socială pentru ei parcă se relaxează, dar mai târziu, în ultimul trimestru al lui 2019. Pentru ei, familia va fi pe primul loc. Întâlnesc oameni cu minte și interese similare și din octombrie vor putea să pună la cale diverse lucruri. Căile lor de interes vor fi cariera, dar și prietenii. Pun mare bază pe prieteni, ceea ce nu este un lucru rău.

HOROSCOP. CAPRICORN

Un an bun pentru ei, au șansa de a ieși în evidență, de a dovedi că în afara marii lor abilități organizaționale, pot da dovadă de deschidere și spre relațiile cu ceilalți. Ei de regulă sunt niște interiorizați, niște tăcuți, în 2019 vor da clasă. Există două tipuri de Capricorn, cei sociabili, foarte deschiși, cu care poți să faci foarte multe lucrur, cu care să te asociezi și poate să te susțină și acei Capricorni timizi, închiși care nu prea doresc să vorbească despre sine. Anul acesta va fi un melanj între cele doup tipuri pentru că vor dori foarte mult să iasă la rampă, să fie în lumina reflectoarelor. Finanțele au fost și vor fi mereu importante pentru acești nativi, dar atenția se va îndrepta spre sfera socială și aș da câștig de cauză celor care lucrează în administrație, în finanțe, dar pentru foarte mulți Capricorni anula cesta va fi bun din toate punctele de vedere. Domeniile de interes vor fi finanțele, comunicarea, călătoriile în străinătate, în zone exotice, unde să poată face drumeții. Iubesc muntele în mod special. În vară, se vor simți neapreciați.

HOROSCOP. VĂRSĂTOR

Ei de la începutul anului se simt diferiți, influențele astrologice prevăd un an liniștit și relaxant. Pentru ei, finanțele vor fi neregulate, totuși situația financiară urmează tendințele ale vremii, se vor echilibra foarte repede. Își pot schimba locul de muncă. Ca și Gemenii, dacă nu mai sunt motivați să facă ceva, abandonează. Întorc spatele și pleacă. Anul ăsta e vorba de abandonul locului de muncă, care nu-i mai aduce nimic, unde relațiile și modul de a lucra i se pare nefericit și se duce spre ceva care să-i stârnească pasiunile și să îl ajute să fie el. Vor avea o stare de sănătate bună, cu excepția unor afecțiuni minore, care pot reveni în funcție de vârstă și tema natală a fiecăruia. Foarte interesant aspectul personal de finanțe și de sănătate. Preocupările majore vor fi legate de casă, de familie și interesele domestice.

HOROSCOP. PEȘTI

Evenimente noi și neobișnuite, ar putea fi un început de an oarecum agitat, vor căuta noi experiențe, vor dori să se despartă de acele obiceiuri și de acei oameni care le-au pus o piedică, realizează că multe din obiceiurile lor și mulți din așa-zișii lor prieteni le-au făcut numai deservicii și atunci vor prefera să le întoarcă spatele. Relațiile pot fi o zonă de înțelegere neașteptată, vor cunopaște pe cineva aparte sau de la drum. deciziile importante le iau în august și septembrie legate de ce va face cu această persoană pe care o vor cunoaște. Profesional vor primi ceea ce cer,nu există obstacole și nici planete care să încurajeze ceva în sens invers. Universul îi ajută, ca să spun așa. Prima parte este bun pentru cumulările intelectuale, către mijlocul anului vor începe calculele, negocierile, examene, interviuri, locuri de muncă în caz că nu au unul. Trebuie să se disciplineze mai mult pe sine, să învețe să fie consecvenți. Nu se vor confrunta cu probleme mari de sănătate, vor fi atrași de domeniul spiritual.