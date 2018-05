HOROSCOP pentru BANI în săptămâna 28 mai - 3 iunie 2018. Ce efect are Luna plină asupra banilor tăi

Pixabay

HORSCOP BANI. Saptamana 28 mai – 3 iunie 2018 sfarseste sezonul de primavara si da startul celui de vara 2018 si al lunii iunie 2018. Cel mai important aspect astral este Luna plina din Sagetator ce are loc marti 29 mai.

Sectorul banilor pentru fiecare zodie in aceasta saptamana va beneficia de energia de aer proaspat pe care Luna plina o aduce, dupa ce puternicul si rebelul Uranus a intrat in zodia Taur chiar in ziua de 15 mai, o data cu Luna noua, deci cu startul unui nou ciclu lunar.

Uranus intra in Taur dupa 84 ani, unde va sta pana in iunie 2026. Acesta incepe, incet incet la unii si mai brutal la altii, sa isi imprime influenta in domeniul banilor la fiecare zodie.

Luna plina din Sagetator este una din cele mai benefice Luni pline ale anului 2018. Daca Uranus mutat in Taur ne-a lasat ravasiti, aceasta Luna plina ne va reinstaura increderea.

Cand ceva iti da viata peste cap, trece furtuna si apare curcubeul. Acum, curcubeul este Luna plina in Sagetator.

Daca ciclul lunar inceput in energii mai dramatice – Luna noua din 15 mai a coincis cu intrarea epica a lui Uranus in Taur – Luna plina din Sagetator vine sa ne releve imaginea de ansamblu.

Totul se intampla cu un motiv. Exista o vointa divina in tot.

Uranus aduce o vreme a marilor treziri si schimbari cand vine vorba de bani si de cum ii obtinem si ce facem cu ei.

Unii vor castiga in moduri de neimaginat care ne va duce la varfuri extreme, in timp ce altii se vor prabusi in caderi extreme. Jocul vietii se intensifica mai mult ca oricand. Lui Uranus ii place sa ne deschida ochii ca sa vedem lucrurile intr-o cu totul alta forma.

Citeste aici mai mult despre Uranus in Taur pana in 2026.

Ceea ce se va intampla este ceva la care, desigur, nu ne puteam gandi. Uranus este cunoscut ca aduce neasteptatul. Este salbatic si rebel iar mottoul lui este „Schimba-te sau vei fi schimbat”. Cert este ca la capatul acestor 8 ani, vom fi cu totul diferiti decat suntem acum.

Iata horoscopul saptamanal BANI pentru 28 mai – 3 iunie 2018:

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia saptamanii te ajuta sa vezi ca poate esti mai dur cu tine insuti decat este nevoie sa fii. In loc sa mai adaugi unor dezamagiri recente si o critica de sine inutila, vezi unde sta de fapt vina. Te simti mai impamantat ca oricand acum si asta te ajuta sa iti faci urmatoarele miscari financiare. Cea mai sigura miscare este sa vezi care iti este sustinerea financiara in relatie cu membrii de familie, prieteni, colegi. Concret, cat dai si cat primesti.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Saptamana aceasta te gandesti cum sa iti manifesti aspectul serios din tine. Ai unele ganduri mai grele in minte pe tema banilor, dar a le tine acolo nu ajuta pe nimeni. In schimb, incearca sa vorbesti imaginar cu cineva si spune ce ai de spus intr-o maniera neutra si nepartinitoare. Macar in zona jobului lucrurile sunt in siguranta. Oamenii vor sa auda ce ai de spus, in special daca ideile tale duc la economisire de bani.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aspectele astrale incetinesc abilitatea ta de a castiga tipul de bani cu care esti obisnuit si ti se cere sa fii mai responsabil despre cum iti cheltui cashul. Stabileste limite ca sa poti economisi pentru diverse obiective sau pentru anii de batranete. Iti este afectat sectorul creativitatii, familiei si distractiei, deci daca ai dificultate in a te motiva, gandeste-te ca ceea ce faci acum aduce beneficii familiei in viitor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.