Horoscop pentru finalul săptămânii, cu Camelia Pătrășcanu. Vineri e o zi dificilă pentru cupluri

HOROSCOP. Ziua de vineri este cea mai dificila pentru parteneriate si cupluri. Luna in Balanta ne ajuta sa sesizam discrepantele, excesele, lipsa de tact, de armonie, ipocrizia.

Din prea multa pasiune sau interes pentru siguranta materiala unii vor trece peste aceasta voce interioara dar trebuie spus ca persistenta suparatoare a conjunctiei Pluto-Luna Neagra ne arata un gol de putere in parteneriatul nostru, o teama de a ne impune personalitatea, de a ne sustine opiniile si convingerile. In cuplurile armonice poate exista doar un mic dezacord tratat cu rabdare si toleranta, care se va dizolva la inceputul lunii iulie. Zodiile cele mai incercate sunt: Berbec, Rac, Capricorn, Balanta.

Saptamana este dominata de conjunctia Pluto-Luna Neagra in semnul conducerii si dominarii - Capricorn. Multi pot avea sentimentul nesigurantei postului din cauza unor schimbari la nivelul conducerii si al vacantarii unor functii ce lasa loc luptelor pentru dominare.

Mercur in Taur ne ofera pragmatism in gandire si o ratiune capabila sa identifice pericolele dar si caile adminstrative de rezolvare a problemelor. In aceste zile multi dintre noi vor cauta sfatul unui specialist - fie in probleme profesionale, medicale sau conjugale. Dar numai persoane certificate, experimentate sau recomandate.

Opozitia Venus-Saturn poate sublinia disonantele din familie, dezacordurile dintre parteneri, aspectele de viata unde nu reusesc sa cada de acord si in care unul tinde sa decida tiranic iar celalalt sa se supuna pentru a mentine linistea.