Horoscop pentru finalul săptămânii, cu Camelia Pătrășcanu. Vineri e ziua decisivă pentru orice provocare

HOROSCOP. Vineri si sambata Luna traverseaza Berbecul si nervozitatea, nerabdarea, impetuozitatea si orgoliul isi pot spune cuvantul. Sunt zilele cele mai conflictuale dar si pline de energie, actiune, mobilizare si realizari. Tindem sa raspundem provocarilor in loc sa urmam cursul strict al propriilor intentii. Daca ne lasam antrenati in conflicte vom pierde vremea ripostand in loc sa ne vedem de drum. Dar daca ceva ne blocheaza avansarea atunci aceste zile sunt cele mai potrivite pentru a ne apara interesele. Nu orgoliul. Atentie la iesirile violente din seara de sambata. Conjunctia Luna-Uranus ne poate da cheful unor gesturi demonstrative temerare, care ne pot pune in pericol.

Duminica, Luna in Taur calmeaza spiritele, ne face mai practici si prin asta mai centrati pe ce avem de facut. Interesul personal ne aduce, cumva, acasa. Adica la ratiune, ne domoleste inima, iar sustinerea lui Saturn dilueaza orgoliile. Criteriul utilitatii este cel urmarit de actiunile noastre. Renuntam la gesturile care nu ne sunt de folos, indiferent ca e vorba de intalniri, comunicari sau activitati diverse.