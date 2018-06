Horoscop pentru săptămâna 18-24 iunie 2018. Neptun retrograd, Solstițiul de vară și intrarea în Rac!

Pixabay

Horoscop saptamanal. Horoscopul saptamanii 18-24 iunie 2018 urmareste viata si predispozitiile celor 12 zodii intr-o saptamana in care Neptun, a 8 a planeta de la Soare, planeta idealurilor, viselor, iluziilor si deziluziilor, intra in miscare retrograda 5 luni si in care se termina zodia Gemeni si intram pe 21 iunie in zodia Rac. Tot pe 21 iunie are loc si solistitiul de vara ce marcheaza startul oficial al verii astrologice in emisfera noastra. Vara incepe, este timpul pentru adevarata relaxare, destresare si savurarea noptilor lungi de vara. Nu oricum, ci sub influenta zodiei Rac, sezonul in care vom simti mai multa nevoie de acasa, de siguranta si stabilitate.

Vom avea tendinta sa fim mult mai afectuosi cu cei pe care ii iubim.

Insa… ar fi bine sa fie doar lapte si miere, dar Neptun intra retrograd de luni 18 iunie timp de 5 luni pana pe 24 noiembrie in zodia Pesti. Ce inseamna acest tranzit?

Mesajul esential pentru aceasta perioada este cel mai bine exprimat in acest citat : „Nicio cantitate de regret nu poate schimba trecutul si nicio cantitate de ingrijorare nu poate schimba viitorul.”.

In mitologie, Neptun – fratele lui Jupiter si Pluto, a fost zeul roman al marilor (echivalentul zeului grec Poseidon). Neptun este coordonatorul semnului de apa Pesti si al casei a 12 a astrologice ce raspunde de subconstient si de emotiile adanci.

Cand o planeta asa indepartata si cu o miscare asa de lenta precum Neptun isi schimba directia, simtim aceasta energie mai puternic decat in oricare alta perioada a anului. Practic, Neptun sta 160 zile retrograd din 365, deci 40% din durata anului !

Citeste aici cum iti impacteaza zodia acest tranzit retrograd al lui Neptun timp de 5 luni.

Neptun este planeta inspiratiei, a viselor, idealurilor, iluziilor si deziluziilor. Neptun iti provoaca realitatea ca sa iti arate ca poate exista o alta realitate de care nici nu esti constient. O poti numi iluzie sau te poti lasa inspirat ca sa gasesti o semnificatie mai inalta spirituala care sa iti gaseasca sensul a ceea ce traiesti.

Neptun nu este Pluto si nu este despre alb sau negru, ci despre toate nuantele vietii dintre cele doua extreme.

Viata este facuta din mai multe nuante. Nu le accepta pe toate fara discernamant dar nici nu le elimina pe toate pentru ca altfel, Neptun iti va dizolva total tot ce crezi ca inseamna realitatea ta, aratandu-ti ca este o iluzie.

Tranzitele lui Neptun te pot face sa te simti pierdut, ratacit, dar in loc sa te temi ca esti ratacit mai bine ia aceasta miscare ca o oportunitate sa descoperi noi dimensiuni si posibilitati ale vietii tale.

Neptun este asociat de multe ori nu doar cu iluziile ci si cu confuziile.

De aceea, pentru unii oameni care au tendinta sa isi ascunda realitatea, Neptun retrograd le da masca la o parte si ii face sa priveasca o realitate pe care ei o cred distorsionata. Unele probleme cu care ne confruntam acum pot fi o imaginatie necontrolata sau visatul cu ochii deschisi. Daca alta data suntem incurajati de Univers sa ne dam voie sa fim asa, acum NU este cazul, ci din contra.

Intre 18 iunie si 24 noiembrie, fiecare dintre noi trebuie sa inteleaga si sa accepte realitatea asa cum este ea, sa depaseasca iluziile si sa inceteze sa isi mai spuna minciuni propriei persoane sau altora.

JOI 21 iunie 2018, Soarele intra in zodia Racului pana pe 22 iulie si ne aduce in aceeasi zi solstitiul de vara in emisfera nordica si solstitiul de iarna in emisfera sudica. Soarele atinge punctul cel mai inalt pe cer in primul caz si punctul cel mai jos in al doilea caz.

Acesta este un punct de cotitura, o vreme pentru a reflecta la ce ai facut in prima jumatate a anului si ce planuiesti sa faci cu viata ta mai departe.

Perioada in care traim sub zodia Racului poate fi rezumata la un indemn: plangi cat ai chef daca asa iti vine, fie ca ai motiv fie ca nu, fie ca e de bine sau de mai putin bine!

Acest sezon al Racului este frumos dar este cu dus si intors.

Fie ca recunoastem sau nu, Racul cel marin ne aduce emotiile la suprafata si ne putem simti ca intr-un roller coaster nebun. Este vremea in care putem tanji dupa mai multa viata de familie, apropiere, caldura umana, familiaritate si confort decat dupa nopti salbatice, aventura si risc. Dar nicio grija, vin si ele la rand dupa 22 iulie cand incepe zodia Leului!

Retine asadar: daca nu mereu te intelegi in luna aceasta, nu, nu esti ciudat sau nebun, esti doar in zodia Racului si este in regula.

Saptamana urmatoare vom reveni cu articol despre cum impacteaza zodia Racului 2018 fiecare zodie!

In aceeasi zi, Venus este in opozitie cu Marte . Venus si Marte au inceput un ciclu pe 5 octombrie 2017 iar aceasta opozitie Venus-Marte inseamna ca suntem la jumatatea acestui ciclu. Venus si Marte sunt in totalitate despre relatii.

Energia acestui solstitiu combinata cu energia lui Venus in opozitie cu Marte ne sugereaza ca este timpul sa luam anumite decizii importante in propriile relatii. Dar inca sunt multe ce vor urma – sa nu uitam ca arat Marte cat si Venus vor intra in miscare retrograda in acest an.

Pana la sfarsitul lunii iunie, vom avea in total 4 planete retrograde, Jupiter, Saturn, Pluto, Neptun si Marte, ceea ce va face energia Universului foarte lenta.

Aceasta energie inceata retrograda va continua pana in august si la un moment dat vom avea chiar sase planete in miscare retrograda!

Asadar, din nou o saptamana notabila, si iata horoscopul saptamanal pentru 18-24 iunie 2018:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceasta saptamana, toate miscarile pe care le faci pot trece neobservate de altii, chiar si de partener. Tot ce tine de tine si de viata ta va fi gestionat in mare taina si discretie si vei cauta chiar sa te misti in spatele scenelor. Multe din actiunile tale nu vor primi recunoasterea asteptata dar sa nu fii dezamagit. Eventual vei fi in stare sa obtii rezultatele dorite. O noua ordine a lucrurilor se creaza incet incet si tu vei avea un rol decisiv.

Ai putea fi incurajat sa te implici in ceva iesit din obisnuinta. Daca accepti, este posibil sa nu ai aceleasi satisfactii ca cine ti-a propus si ar trebui sa fii precaut caci poate avea un efect obositor asupra ta.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In aceasta saptamana vei fi foarte interesat de prietenii tai si de cercul tau social. Iti vor fi asignate noi responsabilitati sau ele vor rezulta din situatiile aflate in curs de derulare. Cheia de a accepta si a face fata la toate este sa iti controlezi temperamentul si sa fii civilizat. Influentele planetare iti pot activa gelozii si invidii, in special in randul femeilor. In general, ai grija sa mentii echilibrul in orice tip de relatii. Neintelegerile pot aparea cu usurinta pe masura ce apar noi conditii de viata fata de obisnuit si rutina.

Pe de alta parte insa, vei putea comunica cu mai multa usurinta mai ales daca intalnesti oamenii potriviti. Ai putea deveni mai sigur asupra lucrurilor ce nu au un viitor real sau care chiar nu trebuie sa mai devina un obiectiv pentru tine. Ai mai multe oportunitati ca oricand, deci decide-te sa ramai pe variantele realiste care se fac si simplu si rapid.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO