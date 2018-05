Horoscop pentru săptămâna aceasta, cu Camelia Pătrășcanu. Luna în Pești ne deschide inima

Luna se afla in sadere si tranziteaza Varsatorul, Pestii si Berbecul. Pana in weekend sunt activate prin tranzitul Lunii cele mai sociale, umaniste si vizionare zodii. Aceasta saptamana ne invita sa avem un simt al intregului cand analizam o situatie sau en stabilim scopuri. Sa integram actiunile si planurile noastre intr-un context mai larg conectandu-ne la experientele altora si preluand modele, fiind receptivi la mode si trenduri pentru a ne lamuri care ne este lcoul in tabloul general al societatii si comunitatii din care facem parte.



Luna in scadere ne cere mai multa actiune si implicare, mai multa prezenta de spirit, mai amulta atentie la ce se intampla in jurul nosrtu. Dar nu pentru a ane abate din prorpiul drum ci pentru a intelege unde ne incadram pe harta mare a intentiilro, intereselor si sentimentelor comunitatii careia ii apartinem.

Luni si Marti Luna in Varsator ne conecteaza la marile trenduri si descoperiri. Ne cere sa fim actuali si moderni. integrati si adaptati. Sa fim mai deschisi la sugestiile pozitive si sfaturile incurajatoare sau sa ne luam modele persoane care au reusit sa depaseasca provocarile cu care ne con fruntam. Sunt zilele incare avem nevoie de eroi. Spiritul de libertate si umanismul se manifesta tocmai prin faptul ca nu acceptam ordine ci sugestii, ca nu acceptam sa ne fie limitata imaginatia si creativitatea dar putem colabora cu cei de un gand si spirit cu noi - de aici spiritul comunitar si preocuparea de ne sti locul printre ceilalti.

Miercuri, Joi si Vineri Luna in Pesti ne deschide inima si spiritul spre nevoile celorlalti. Uneori putem simti ca rapsundem prea mult dorintelor altora uitand de noi. Altii pot simti abia acum ca langa ei cineva sufera si au ignorat de-a lungul timpului sensibilitatiel celor din jur. Luna in Pesti ne dizolva egoul si ne intreatrunde printr-o maxima empatie cu nazuintele sau durerile altora. De aici sentimentul de epuizare, ca nu ne apartinem, ca suntem acaparati de cei din jur. Dar acestea sunt zilele in care granitele dintre noi si altii se estompeaza si putem simti cat depindem de apropiati sau de societate, cat si cum ne lasma dusi de val plonjand in probleme celorlalti, cat ascultam barfele si cat imbratisam neselctiv opiniile altora. Comiunea e valoroasa daca nu ne lasam sters liberul arbitru si nu sufocam glasul constiintei. In plus, empatia ne ajuta sa ne extindem cunoasterea far asa mai trecem personal prin experiente, luand din ale altora intelepciunea necesara.

Vineri seara, Sambata si Duminica Luna traverseaza energicul Berbec. Voluntarismul, ambitia, spiritul de competitie si sportivitatea isi spun cuvantul in disputele de familie (cuadratura Luna-Marte), spiritul concurential, virulenta, atitudinea ofensiva. Dar si sinceritatea, spiritul transant, rapiditatea executiei, capacitatea de urmari ce este important fara sa en lasam sedusi de detalii confuzante. Nu sunt zilele ambiguitatilor. Vrem raspunsuri clare si atitudini ferme. Cerem asta aprtenerilor, prietenilor, colegilor, sefilor, concurentilor. Raspundem ofensiv daca ne simtim tratati fara demnitate. Dar sunt si zile inc ar ene putem evidentia, putem lucra la un proiect care ne ajuta sa ne punem in valoare persoana.