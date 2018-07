HOROSCOP. Luna Nouă in Rac se afla in opozitie cu Pluto si Luna Neagra. Resentimente pot sa alimenteze luarile de pozitie, nu doar sentimentul ca ceva nu ni se mai potriveste. Ranile mai vechi, dramele biografice isi spun cuvantul si dicteaza distanta pe care o luam fata de persoanele din familie. In plus, ripostam la ce consideram limitary de neam si intelegem sa nu ne mai supunme orbeste unor conduite pe car ele consideram retrograde. Chiar si notiunea de respect a seniorilor ne-o insusim cu un mai mare grad de demnitate si libertate.

HOROSCOP. Daca asta va provoca certuri? Inca nu. Deocamdata ne conturam o pozitie personala independenta si originala raportat la conceptul nostru de familie. Dar din 25 iulie Mercur va fi retrograd si intre 6 si 10 august va readuce la suprafata sentimentele noastre de acum. Siacela va fi momentul cand fie ne vom sustine crezurile fie vom ceda si ne vom conforma familiei.

HOROSCOP. Mai trebuie spus ca Luna Noua este sustinuta de Jupiter si Neptun intr-un frumos triunghi pe semnele de apa. Emotiile, chiar daca sunt traduse subiectiv ele sunt totusi alimentate d eforte astrale inalte ce fac accesul la constiinta. De aceea sentimentele si intuitia autenticitatii noastre la modul foarte profund ne va indrepta spre pozitionarea corecta in raport cu cei apropiati.