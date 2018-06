Horoscop pentru weekend 8-10 iunie 2018. Luna intră în Berbec și îți dă curaj. Uite tot ce trebuie să faci

Pixabay

Horoscop weekend. Pregateste-te sa fii plin de energie si chiar agresiv in acest weekend, sub influenta Lunii in Berbec 3 zile. In acest weekend cuprins intre vineri 8 iunie si duminica 10 iunie 2018, Luna este in Berbec, in descrestere aproape totala si se pregateste pentru Luna noua a acestei luni, cea de miercuri 13 iunie.

Aceasta este Luna inceputurilor.

Ea adauga culoare si stralucire vietii. Poti simti ca totul are o viteza mult mai mare, se alearga spre o linie de finish. Fa actiuni pozitive si bucura-te calatorie !

Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine. O mare energie de la aceasta Luna te propulseaza inainte. Emotiile pot fi puternice iar rabdarea nu este punctul forte al nimanui.

Luna in Berbec iti da curajul sa iti implinesti scopurile si o constientizare ca nicio provocare nu este prea mare. Ea iti da forta sa treci peste obstacole si viteza sa alergi.

Exista o urgenta cu aceasta Luna in Berbec care te poate impinge la acte impulsive, ca si cum este acum ori niciodata. Berbecul este o energie invincibila care are credinta inocenta ca orice este posibil. Poti lua decizii impulsive, mai ales ca toata lumea se misca rapid. Rezista tentatiei sa faci orice sub presiunea altora, ci doar sub propria ta vointa.

Cand Luna este in Berbec, sunt cateva zile excelente ca sa visam mare si indraznet si sa ne identificam adevaratele pasiuni ale sufletului pentru care vom primi energie de a le da viata.

Pot fi cateva zile foarte puternice emotional.

In loc sa te lasi coplesit la nivelul unei probleme, mai bine atac-o direct si rezolv-o. Vezi ce solutie ai sa o depasesti si actioneaza in acest sens. Daca ai clocotit de furie, aceasta Luna iti da curajul sa lasi adevarul sa iasa si sa se manifeste. Luna in Berbec trezeste “batalia” din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine.

Luna este astrul ceresc cel mai apropiat de oameni, se misca cel mai repede si influenteaza emotionalul pamantenilor in asa de mare masura incat in unele directii astrologice, ea este mai importanta decat pozitia Soarelui pentru caracteristicile unei persoane.

Luna orbiteaza Pamantul timp de 28 zile si isi schimba pozitia mutandu-se din zodie in zodie o data la 2 zile si jumatate, o data cu ea fiind influentate semnificativ emotiile tuturor, atat cele bune cat si cele negative. Este foarte bine sa traiesti avand ritmul Lunii de partea ta, sa le lasi purtat de acest flux lunar.

Suntem neobositi sa incepem ceva!

Este un timp bun pentru inceputuri ce vin din a-ti infrunta o frica. Acei fluturi in stomac pe care ii simti la un inceput in necunoscut este semnalul ca ai cutezat sa iesi din zona de confort.

Ce simtim este ca acea stralucire a momentului in zilele cand izbucneste primavara in jur si inunda lumea cu atmosfera ei, sau ca acea privire plina de dorinta in ochii unui tanar indragostit.

Iti hraneste dorinta de a mentine lucrurile simple si de a face mai mult decat despre a vorbi despre ce vrei sa faci.

Daca esti o persoana statica, acum este momentul sa incepi sa te misti sau sa te inscrii la o clasa de arte martiale de exemplu. A face ceva iesit din obisnuit si care are si o componenta fizica, de miscare, este foarte satisfacator pentru Luna in Berbec.

Ce sa faci cand Luna este in Berbec?

Este un excelent moment pentru a deschide noi drumuri de viata, o afacere sau sa vinzi o proprietate. La fel, poti sa te iei de cineva care tot amana un proiect. Fii convingator. Bazeaza-te pe tine. Exploreaza-ti ambitiile. Apara-te. Actioneaza dupa propriul impuls. Ea te sustine daca trebuie sa fii dinamic, daca ai un interviu pentru job sau daca ai o prima intalnire amoroasa. Sunt favorizate actiunile rapide, in loc de munca sustinuta plictisitoare. Multa miscare fizica este indicata, alergat, dansat, muncit fizic.

Iata cum sunt influentate zodiile de energia Lunii in Berbec, inainte de Luna noua din 13 iunie, in horoscopul de weekend 8-10 mai 2018:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sunetul “hapciu” atunci cand cineva stranuta este invatat prin comportament social si inseamna ceva pentru unii oameni dar cu totul altceva in alte limbi si culturi. Sunt zile in care trebuie sa fii atent, asa ca in acest exemplu, la ce cuvinte scoti, pentru ca ele pot fi interpretate diferit fata de ce ti-ai imaginat. Tine minte ca nu toata lumea are acelasi trecut cu al tau, cu aceleasi convingeri si emotii.

Cand te gandesti la viitor, ceva inca iti sta in gat. Lasa sa iasa, elibereaza-te si mergi mai departe spre obiective mai mari pentru care ai dreptul. Nu trebuie sa te multumesti cu mai putin decat meriti.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu merit sa fiu iubit.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este asa de multa emotie plutind in aer in jurul tau acum! Devine din ce in ce mai evident ca trebuie sa faci ceva cu tot ce simti, sa iei initiativa si sa avansezi spre relatiile si lucrurile spre care te simti atras. Multe poti face din pozitia ta daca nu te indoiesti de instinctele tale la tot pasul. Ramai ferm si stabil, in acelasi timp si flexibil ca sa lasi lucrurile sa curga spre ce e cel mai bine pentru tine. Totul se va aseza asa cum trebuie. Nu te indoi cu privire la faptul ca esti calauzit in directia buna de senzatiile tale interne.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu am incredere in instinctele mele

