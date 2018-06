Horoscop săptămâna 18-24 iunie. Taurii au parte de schimbări majore, Racii fac curățenie

Horoscop. Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 18 - 24 iunie 2018.

Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Depuneti eforturi consistente pentru a va consolida situatia financiara, mai ales ca in viitor veti trece prin momente de cumpana ce vor cadea ca niste trasnete. De fapt, pe la mijlocul saptamanii veti purta o discutie in contradictoriu cu cineva apropiat. Este bine sa stiti clar cine si ce datoreaza, nu?!

Horoscop TAUR 21.04-21.05: Miscarile planetelor prin zodia dumneavoastra va vor aduce schimbari in propria viata pentru o perioada indelungata de acum incolo. In cele din urma praful iscat in urma miscarilor puternice se va asterne si va veti simti mai liberi. Bineinteles, puternica planeta Saturn va stabiliza lucrurile in urmatorii doi ani.

Horoscop GEMENI 22.05-21.06: Se pare ca toata actiunea se va petrece doar in spatele scenei. Veti avea insa o oportunitate minunata pentru a deveni mai constienti de propria valoare spirituala. Ce va ghideaza? Cu totii avem nevoie de un sistem de valori interioare pe care sa ne putem baza.

Horoscop RAC 22.06-21.07: Va hotarati sa faceti curatenie in propriile dulapuri cu haine si sa achizitionati imbracaminte suficient de moderna pentru a arata bine. Intre timp, niste prieteni apropiati trec prin tot felul de patanii. Feriti-va de discutii aprinse cu acestia!

