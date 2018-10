HOROSCOP săptămâna 8-14 octombrie 2018 cu astrologul Ioan Burculeț. Marți apar emoțiile negative, unele zodii au probleme cu rinichii

HOROSCOP. Saptamana 8 – 14 Octombrie a.c va evidentia o serie de oscilatii care prin natura lor vor contribui la provocarile cotidiene din jurul nostru. Trebuie sa avem o atitudine mai degajata in sectorul profesional catre final de saptamana si sa "profitam" fiecare reprezentant al celor 12 constelatii de beneficiile unui nou inceput care poate fi demarat in contextul fenomenului de Luna Noua, in constelatia Balanta care va avea loc in a 2-a zi din saptamana. Un interval de manifestare in care va trebui sa ne cotrolam pulsiunile si in care putem demara noi inceputuri! Un restart este binevenit.



HOROSCOP. In prima jumatate a zilei de Luni 8 Octombrie, atentia este indreptata catre tot ceea ce inseamna asociativitate. Din punct de vedere managerial se pot pune in aplicare planurile uitate pe hartie si coordonarea actiunilor la nivel profesional ne vor avantaja. Contracte, parteneriate, deschiderea, munca in echipa, aduc in prim plan noi orizonturi profesionale care ne avantajeaza pe fiecare dintre noi, reprezentantii celor 12 contelatii!

HOROSCOP. Catre seara va trebui sa ne protejam in raporturile si relatiile sentimentale si chiar daca in relatia de cuplu aspectele negative tind sa excaladeze, va trebui implementata o stare si raport de echilibru, comunicare si constructivitate.

HOROSCOP. Un inceput de saptamana in care fiecare putem fi in forma, de care putem beneficia fiecare nativ in parte. Va trebui sa lasam deoparte comportamentul despotic, egocentrismul si tendinta de a exagera in anumite sectoare ale activitatilor noastre. Sanatatea este aspectata pozitiv, astfel incat vor veni solutii si noile prescriptii pot aduce in echilibrul lor pe nativii care sufera de afectiuni cronice.

HOROSCOP. Marti 9 Octombrie, dincolo de fenomenul Luna Noua configurat in semnul zodiacal Balanta care va evidentia si pune in valoare interesul pentru tot ceea ce inseamna relatie, comunicare, cuplu, dragoste si sentimente. Dincolo de Marti, cele "trei ceasuri rele", va trebui sa ne directionam latura emotionala catre constructivitate.

HOROSCOP. O tendinta pe intreg parcursul zilei de a nu mentine un echilibru afectivo-emotional, ceea ce poate sa contureze o forma de manifestare a emotiilor negative. Va trebui sa avem in vedere raporturile si relatiile din planul financiar si putem demara proiecte, investitii, speculatii la modul pozitiv care sa ne aduca beneficii pana la urmatorul fenomen de Luna Noua!

HOROSCOP. Este perioada propice pentru a demara activitati, noi proiecte, o zi favorabila unui nou start, indiferent de sectorul activitatilor in care se pot manifesta nevoile si necesitatile noastre! Starea de sanatate poate avea usor de suferit in planul afectiunilor renale dar si tulburarile de comportament, oscilatiile si latura pragmaticului care poate lipsi ne pot afecta.

