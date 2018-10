Horoscop săptămâna 8-14 octombrie 2018. Jos masca, ordine in relatii: revizuim, redecidem, refacem! Luna noua in Balanta!

HOROSCOP. Horoscop saptamanal. Iata horoscopul saptamanal 8-14 octombrie 2018, prima saptamana pe care o traim din cele sase ale tranzitului Venus retrograd in Scorpion. Ne acomodam cu aceasta energie, ne reamintim cum s-a simtit ea acum 8 ani, in toamna anului 2008 cand Venus a fost tot retrograd in Scorpion. Ce am invatat atunci la capitolul iubire, relatii, bani, respect de sine, frumos? Ce s-a schimbat atunci definitiv in viata noastra?

HOROSCOP. Venus retrograd ne da o noua sansa, revizuim, refacem, reanalizam, ne razgandim, rescriem vechi credinte cu unele noi si conectate la iubire, nu la frica. Venus retrograd este despre tot ce incepe cu “re-…” in relatii. Re-trograd, re-latii, re-vizuiri, re-veniri, re-descoperiri. Ce iti aduce Venus retrograd 2018 in functie de zodie afla aici.

Saptamana 8-14 octombrie incepe direct cu primul eveniment astral:

– Luni 8 octombrie, LUNA NOUA este in BALANTA si ne aduce energia de a avea o perspectiva proaspata a relatiilor noastre. Luna Noua ne sustine un nou inceput mereu. Priveste-ti relatiile si asigura-te daca tu si cei mai importanti oameni din viata ta sunteti pe aceeasi lungime de unda, indiferent ca este vorba de relatiile personale sau profesionale. Acestia sunt oamenii cu care vei trece iarna 2018-2019 ! Ai la dispozitie doua saptamani de efect al Lunii noi in Balanta, pana la Luna plina, ca sa gasiti calea de mijloc, compromisul si armonia.

HOROSCOP.Venus retrograd este coordonatorul Lunii noi in Balanta si ne da o mare oportunitate sa facem o curatenie profunda a relatiilor. Revizuieste care relatie iti serveste si te face fericit si care nu. Fa-ti timp sa incerci sa corectezi ce nu functioneaza acum. Daca si dupa asta vezi ca tot nu merge si nu e ce ai nevoie, nu elimina ideea de a renunta. Insa nici nu te grabi sa iei o decizie finala pana la inceput de decembrie, cand Venus iese de tot din umbra miscarii retrograde si revine la miscarea sa directa. Pana atunci, cauta solutii alternative si cauta sa vezi ce se afla dincolo de suprafata, in tine, in partenerul de relatie, pentru care se manifesta ceea ce traiesti.

HOROSCOP. Miercuri, 10 octombrie, MERCUR INTRA IN SCORPION.

HOROSCOP. Mercur este planeta comunicarii si gandurilor noastre iar mutarea sa in Scorpion pentru urmatoarele saptamani nu este banala. El va fi in opozitie cu Uranus, planeta surprizelor si imprevizibilului : asteapta-te la schimbari subite de planuri !

HOROSCOP. Cand Mercur este in Scorpion, gandurile si vorbele noastre sunt mult mai intense si justitiare. Daca Mercur in Libra ne-a sustinut sa gasim echilibrul si sa ajungem la solutii corecte, Mercur in Scorpion stie instinctiv ca viata nu este dreapta mereu. El cauta adevarul in tot ce este ascuns si nearatat la lumina. Tinem sa observam mult si sa testam mult. Cautam motivatii mai ascunse care sa ne satisfaca mintea. Scorpionul este foarte profund si analitic iar gandirea tinde sa ne devina foarte focusata, chiar obsedata cand vine vorba de emotii, dorinte si relatii personale. Politetea in vorbe nu este punctul forte al acestui tranzit, insa sinceritatea da, poate prea multa sinceritate.

HOROSCOP. Finalul saptamanii aduce aspecte astrale care ne ofera un weekend pasional.

HOROSCOP. Venus in cuadratura cu Marte si Soarele in cuadratura cu Pluto. Venus-Marte este un aspect astral super-sexy si relatiile pot deveni foarte aprinse. E nevoie si de asta, nu doar de analize si curatenie in relatii !

HOROSCOP. Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 8-14 octombrie 2018:

HOROSCOP. saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

HOROSCOP. Draga Berbec, aceasta saptamana se invarte in jurul acelor aspecte ce se afla in spatele draperiilor. Exista secrete si aspecte ce se arata din umbra. Misterele si secretele iti domina viata. Oricum, unele lucruri vor iesi in sfarsit la lumina si vei putea intelege ceea ce ti se parea inexplicabil. Joaca de-a v-ati ascunselea va mai tine putin, impreuna cu suspansul pe care il aduce. Fii curios ca sa vezi ce iese interesant de aici. Ceva nou va iesi in calea ta, ceva ce te va ajuta sa ai parte de un nou inceput pe care ti-l doresti demult. Viata amoroasa va fi placuta si plina de emotie. Foloseste acum timpul acesta pentru a corecta greseli din trecut ce ti-a afectat sufletul. Daca esti singur, fii pe faza, sunt conditii bune pentru tine ca sa te apropii mai mult de cineva si de ce ai nevoie in continuare.

HOROSCOP. saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

HOROSCOP. Draga Taur, in aceasta saptamana te vei focusa mai mult pe viata sociala si pe interactiuni. Oamenii din preajma ta continua sa iti aduca vesti in viata, uneori bune, uneori proaste, iar asta iti genereaza si o dispozitie schimbatoare de la un minut la altul. Ai nevoie sa te regasesti pe tine insuti, limitele tale si punctul tau final de dorinta. Nu lasa oboseala sa te opreasca din a-ti cauta fericirea si starea de bine. In curand, rolul tau iti va fi clar si totul va fi mult mai usor. La munca, te afli intr-o etapa foarte productiva si eficienta. Continua, tinand cont de cat te tin puterile. Nu e cazul sa fortezi mai mult decat o faci.

