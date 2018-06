Horoscop SOLSTIȚIU de vară. Cum te afectează cea mai lungă zi din 2018

Foto: pexels.com

Horoscop SOLSTIȚIU de vară. Soarele intra in zodia Racului incepand din 21 iunie pana in 22 iulie 2018. In emisfera nordica, Soarele in Rac este la punctul sau maxim din toata vara si straluceste cea mai puternica lumina si caldura asupra tuturor.

Horoscop SOLSTIȚIU de vară. De indata ce Soarele rasare, ne simtim cu totii mai bine, suntem mai sociabili si viata pare mai promitatoare.

Horoscop SOLSTIȚIU de vară. In astrologie, Soarele determina cum ne simtim si ne exprimam in exterior.

Horoscop SOLSTIȚIU de vară Joi, 21 iunie, momentul cand Soarele atinge varful maxim pe cer.

Racul este planeta asociata cu emotiile, familia si casa. Astfel, Soarele in Rac ne incurajeaza sa ne ascultam de adevaratele sentimente si sa ne conectam cu sinele interior pentru a descoperi acolo care ne este adevarul.