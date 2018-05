Vineri si sambata Luna tranziteaza Capricornul. E timpul sa ne punem gandurile in ordine si sa elaboram o strategie de viata sau macar pasii urmatori pe un drum asumat. Cariera si casa se pot afla in conflict, divortul si imaginea publica pot fi la poli opusi, partenerul de viata si parintii se pot afla in tabere diferite. Putem trai, mai dramatic sau mai relaxat, un conflict intre dorintele personale si datorie, intre crezurile personale si opiniile publice, intre imaginea de sine si imaginea publica. Uranus in Taur ne spune ca trebuie sa fim pragmatici, bazandu-ne pe noi insine. Si cand te bazezi pe tine doar atunci iti poti permite sa fii liber, sincer si natural. Si dupa ce analizam conflictul intre interesele noastre si ceilalti sa alegem interesele noastre. Care nu sunt atinse prin eliminarea ori negarea intereselor celorlalti. Ci doar prin nesubordonarea fata de acelea.

Duminica Luna in Varsator face conjunctie cu Marte in Varsator. Independenta, autonomia, spiritul si gandirea libera sunt stimulate. Ne putem crede zei, invincibili sau nepasatori in fata riscurilor, pierderilor ori a nemultumirilor si crticilor altora. Este o zi in care puterea inimii triumfa. Poat evor veni zile cand ne readucem aminte de temeri si compromisuri, cand Maret va retrograd in Varsator, dar mai e pana atunci. Deocamdata ne traim momentul de exaltare si incredere. Pentru ca este autentic. Ne vom antrena sa ne pastram increderea in noi indiferent de context, sa nu ne mai lasam inmuiati de fluctuatiile vietii. Sa ramanem fermi in increderea noastra in noi insine dar si in viata care a stiut de ce ne-a creat. In nici un caz pentru un rol meschin, desi noi putem forta nota traind mic. Fiecare dintre noi are o menire mare in patratica lui de viata. O patratica mai vizibila sau nu la scara lumii. Dar acolo in patratica data fiecare e facut sa fie rege. Nimic mai putin. Talentele, harurile personale, abilitatile dobandite, relatiile de incredere pe care ni le-am facut cinstit, experientele din care am invatat toate acestea sunt bunurile noastre care ne-au modelat si trebuie sa ne mandrim cu tot ce am acumulat personal. Tot ce ne ramane este sa folosim inteligent TOT ceea ce suntem.