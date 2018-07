Horoscop weekend 27-29 iulie 2018. Este un weekend unic! Cum sunt influențate zodiile

Foto: Pixabay.com

Horoscop weekend. Acesta este momentul mult asteptat si mediatizat. Acesta este weekendul UNIC din acest secol in care traim pentru ca el contine celebra eclipsa totala de Luna plina sangerie ce are loc Vineri 27 iulie in Varsator care are cea mai mare durata pentru o eclipsa totala de Luna din secolul XXI.

Horoscop weekend. Teoretic, potrivit astronomilor, toti romanii ar trebui sa vada bine fenomenul daca cerul este senin. Eclipsa totala de luna se produce atunci cand corpul ceresc se afla la 180 de grade de Soare, adica in partea opusa acestuia. In timpul unei eclipse de Luna, aceasta intra in umbra Pamantului incetul cu incetul. in noaptea de 27 iulie, Luna va rasari mai devreme in estul si sud-estul tarii si cel mai tarziu in vest si nord-vest.

Horoscop weekend. Semnificatia acestei eclipse totale de Luna plina in Varsator: Efectul unei eclipse lunare poate dura pana la 3 luni. Poate fi vorba de o perioada de curatare si vindecare interioara sau o perioada de bucurie, nastere, nou. Eclipsele au o reputatie proasta pentru ca oamenii sunt creaturi ce functioneaza pe obisnuinta si pe ce stiu si sunt deranjati de neprevazut. Daca te-ai opus cu incapatanare cresterii si schimbarii in viata ta in ultimele 6 luni, ai putea experimenta eclipsa lunara ca fiind vulcanica. Energia violenta simte nevoia de a fi eliberata deci nu mai poate fi tinuta ascunsa sub minciuni si masti. Daca din contra, ai lucrat pentru o schimbare in ultima perioada, acceptand tot ce aduce ea, eclipsa va fi ca o nastere plina de bucurie.

Horoscop weekend. Eclipsele lunare sunt perioade emotionale intense pentru ca Luna este astrul ceresc ce se ocupa de emotiile noastre. De aceea, tot ce avem de facut este sa stam linistiti si sa vedem cu interes ce apare, ce simtim, intrucat emotiile noastre sunt barometru spiritual. Sa nu ne fie rusine sa permitem ochilor sa planga daca asa simtim. Sunt lacrimi sarate purificatoare ce ne spala sufletul si ne vindeca ranile vechi.

Eclipsa de Luna are loc in semnul zodiacal sociabil al Varsatorului si in casa lumeasca numarul 11.

Horoscop weekend. Acesta este locul integrarii sociale, a sistemelor, a grupurilor, a prietenilor, retetelor, uniunilor si politicii. Aici este locul in care trebuie sa ne gasim tribul si pe cei ce gandesc ca noi. Dar in Varsator trebuie sa ne gasim totodata si simtul propriei individualitati.

Intrucat eclipsa are loc intre Marte cel retrograd si Nodul Sud, putem avea de-a face cu teme precum faptul ca ne simtim dati la o parte, respinsi, eliminati, neplacuti, prieteni care devin dusmani, dusmani care devin prieteni. Poate doar simtim ca nu apartinem. Poate cautam moduri de a ne conecta fara sa ne simtim dezarmati, ci din contra, nevoia de conectare sa fie mai mare decat nevoia de a fi cu arma in mana tot timpul. Pentru unii, provocarea este cum sa isi gaseasca independenta si suveranitatea proprie (Soarele este in Leu !) fara a-i afecta pe cei iubiti.

Horoscop weekend. Poate ca marele soc al eclipsei este atat de simplu incat doar sa te confrunti cu realitatea a ce simti, iar pentru unii oameni acesta chiar este un soc. Atat de multe planete retrograde…este ca si cum Cosmosul te ciocane in inima si te intreaba : “Lasa ce se intampla in exterior acum…dar ce se intampla in interiorul tau?”.

Horoscop weekend. 5 moduri in care sa profiti din plin de energia eclipsei totale de Luna:

1) Schimba-ti perspectiva

Incearca sa gasesti o perspectiva diferita asupra unui subiect din viata ta. Vorbeste cu cineva nou, verifica alta persoana cum vede lucrurile sau exploreaza aspectele alternative spirituale ale subiectului. Cauta lucrul bun dintr-o situatie rea. Descopera ca o greseala nu e o greseala ci, in urma sa, se intampla ceva bun.

Ideea de baza este sa iti shiftezi punctul de vedere de la modul tipic in care vedeai lucrurile. Este ca si cum pasesti in pantofii cuiva un pic. Deschide-te astfel la noi experiente pozitive!

2) Nu ceda

Varsatorul este semn fix, deci vorbim despre consecventa. Vezi ce trebuie sa termini, sa completezi, ceva ce ai dorit de ceva timp sa realizezi. Daca doresti ceva si esti pe cale sa renunti, regandeste-te. Energia Varsatorului iti aminteste sa nu renunti la visele tale. Fii inventiv si destept, cauta cai noi sa iti largesti orizontul ca sa iti atingi scopul in moduri noi si interesante!

3) Ce revelatii primesti?

Tine minte ca orice revelatie sau informatie pe care o primesti in preajma unei asemenea eclipse are in ea mai mult decat pare la prima vedere. Urmareste ce ganduri, experiente sau vesti primesti acum. Sunt importante.

